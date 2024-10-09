https://ria.ru/20241009/msp-1976983142.html

МСП новых регионов получили 770 млн рублей под "зонтичные" поручительства

МСП новых регионов получили 770 млн рублей под "зонтичные" поручительства - РИА Новости, 09.10.2024

МСП новых регионов получили 770 млн рублей под "зонтичные" поручительства

Малые и средние предприниматели новых регионов за счет "зонтичных" поручительств Корпорации МСП (КМСП) привлекли 770 млн банковского финансирования за девять... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T10:00

2024-10-09T10:00

2024-10-09T10:00

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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

корпорация мсп

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Малые и средние предприниматели новых регионов за счет "зонтичных" поручительств Корпорации МСП (КМСП) привлекли 770 млн банковского финансирования за девять месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба КМСП."С начала года в новых регионах было заключено 274 договора в рамках льготной программы кредитования (Постановление Правительства РФ № 888). Из них в Донецкой Народной Республике – 138 на общую сумму 442 миллиона рублей, в Луганской Народной Республике – 80 на 231 миллион рублей, Запорожской области – 42 на 68 миллионов рублей и в Херсонской области – 14 на сумму 29,4 миллиона рублей", – приводятся в сообщении слова генерального директора КМСП Александра Исаевича.Он подчеркнул, что предприятия продолжают активно инвестировать в модернизацию и развитие производственных мощностей.В отраслевой структуре наибольший объем финансовой поддержки был востребован МСП в сферах торговли и авторемонта, сельскохозяйственной деятельности, в области транспортировки и хранения грузов, в обрабатывающем производстве и строительстве.По объему привлеченного финансирования и по числу полученных кредитов на первом месте представители микробизнеса. На их долю приходится 90% кредитных договоров."Зонтичные" поручительства КМСП покрывают до 50% суммы банковского кредита и позволяют предпринимателю получить его даже при отсутствии необходимого залога. Сумма "зонтичного" кредита в новых регионах составляет до 50 миллионов рублей и предоставляется по льготной ставке до 10% годовых в рамках программы субсидирования Минэкономразвития. Этот инструмент господдержки был запущен в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", напомнили в корпорации.

https://ria.ru/20241008/msp-postavschik-1976827913.html

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Артем Смирнов

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, александр исаевич, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), корпорация мсп