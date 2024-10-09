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МСП новых регионов получили 770 млн рублей под "зонтичные" поручительства - РИА Новости, 09.10.2024
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10:00 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/msp-1976983142.html
МСП новых регионов получили 770 млн рублей под "зонтичные" поручительства
МСП новых регионов получили 770 млн рублей под "зонтичные" поручительства - РИА Новости, 09.10.2024
МСП новых регионов получили 770 млн рублей под "зонтичные" поручительства
Малые и средние предприниматели новых регионов за счет "зонтичных" поручительств Корпорации МСП (КМСП) привлекли 770 млн банковского финансирования за девять... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T10:00
2024-10-09T10:00
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луганская народная республика
александр исаевич
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Малые и средние предприниматели новых регионов за счет "зонтичных" поручительств Корпорации МСП (КМСП) привлекли 770 млн банковского финансирования за девять месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба КМСП."С начала года в новых регионах было заключено 274 договора в рамках льготной программы кредитования (Постановление Правительства РФ № 888). Из них в Донецкой Народной Республике – 138 на общую сумму 442 миллиона рублей, в Луганской Народной Республике – 80 на 231 миллион рублей, Запорожской области – 42 на 68 миллионов рублей и в Херсонской области – 14 на сумму 29,4 миллиона рублей", – приводятся в сообщении слова генерального директора КМСП Александра Исаевича.Он подчеркнул, что предприятия продолжают активно инвестировать в модернизацию и развитие производственных мощностей.В отраслевой структуре наибольший объем финансовой поддержки был востребован МСП в сферах торговли и авторемонта, сельскохозяйственной деятельности, в области транспортировки и хранения грузов, в обрабатывающем производстве и строительстве.По объему привлеченного финансирования и по числу полученных кредитов на первом месте представители микробизнеса. На их долю приходится 90% кредитных договоров."Зонтичные" поручительства КМСП покрывают до 50% суммы банковского кредита и позволяют предпринимателю получить его даже при отсутствии необходимого залога. Сумма "зонтичного" кредита в новых регионах составляет до 50 миллионов рублей и предоставляется по льготной ставке до 10% годовых в рамках программы субсидирования Минэкономразвития. Этот инструмент господдержки был запущен в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", напомнили в корпорации.
https://ria.ru/20241008/msp-postavschik-1976827913.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, александр исаевич, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), корпорация мсп
Твой бизнес, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Александр Исаевич, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Корпорация МСП

МСП новых регионов получили 770 млн рублей под "зонтичные" поручительства

© Фото : пресс-служба Корпорации МСПВывеска Корпорации МСП
Вывеска Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Малые и средние предприниматели новых регионов за счет "зонтичных" поручительств Корпорации МСП (КМСП) привлекли 770 млн банковского финансирования за девять месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба КМСП.
"С начала года в новых регионах было заключено 274 договора в рамках льготной программы кредитования (Постановление Правительства РФ № 888). Из них в Донецкой Народной Республике – 138 на общую сумму 442 миллиона рублей, в Луганской Народной Республике – 80 на 231 миллион рублей, Запорожской области – 42 на 68 миллионов рублей и в Херсонской области – 14 на сумму 29,4 миллиона рублей", – приводятся в сообщении слова генерального директора КМСП Александра Исаевича.
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Он подчеркнул, что предприятия продолжают активно инвестировать в модернизацию и развитие производственных мощностей.
В отраслевой структуре наибольший объем финансовой поддержки был востребован МСП в сферах торговли и авторемонта, сельскохозяйственной деятельности, в области транспортировки и хранения грузов, в обрабатывающем производстве и строительстве.
По объему привлеченного финансирования и по числу полученных кредитов на первом месте представители микробизнеса. На их долю приходится 90% кредитных договоров.
"Зонтичные" поручительства КМСП покрывают до 50% суммы банковского кредита и позволяют предпринимателю получить его даже при отсутствии необходимого залога. Сумма "зонтичного" кредита в новых регионах составляет до 50 миллионов рублей и предоставляется по льготной ставке до 10% годовых в рамках программы субсидирования Минэкономразвития. Этот инструмент господдержки был запущен в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", напомнили в корпорации.
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Твой бизнесРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАлександр ИсаевичМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Корпорация МСП
 
 
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