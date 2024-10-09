https://ria.ru/20241009/moskva-1977165325.html
В центре Москвы задержали мужчину, пытавшегося спрыгнуть с высоты
В центре Москвы задержали мужчину, пытавшегося спрыгнуть с высоты - РИА Новости, 09.10.2024
В центре Москвы задержали мужчину, пытавшегося спрыгнуть с высоты
Полицейские забрали в отделение мужчину, который пытался спрыгнуть с высоты на проезжую часть в центре Москвы, где выяснилось, что он нуждается в помощи... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T13:04
2024-10-09T13:04
2024-10-09T13:04
происшествия
москва
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Полицейские забрали в отделение мужчину, который пытался спрыгнуть с высоты на проезжую часть в центре Москвы, где выяснилось, что он нуждается в помощи медиков. "Мужчина пытался прыгнуть на проезжую часть с высокого парапета на Крымском валу, его доставили в полицию", - сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В столичном главке МВД агентству уточнили, что мужчину из отделения забрали медики для оказания специализированной помощи.
https://ria.ru/20241007/moskva-1976820514.html
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происшествия, москва
В центре Москвы задержали мужчину, пытавшегося спрыгнуть с высоты
В Москве задержали мужчину, пытавшегося спрыгнуть с высоты на проезжую часть
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Полицейские забрали в отделение мужчину, который пытался спрыгнуть с высоты на проезжую часть в центре Москвы, где выяснилось, что он нуждается в помощи медиков.
"Мужчина пытался прыгнуть на проезжую часть с высокого парапета на Крымском валу, его доставили в полицию", - сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В столичном главке МВД агентству уточнили, что мужчину из отделения забрали медики для оказания специализированной помощи.