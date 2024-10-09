https://ria.ru/20241009/moskva-1977165325.html

В центре Москвы задержали мужчину, пытавшегося спрыгнуть с высоты

В центре Москвы задержали мужчину, пытавшегося спрыгнуть с высоты - РИА Новости, 09.10.2024

В центре Москвы задержали мужчину, пытавшегося спрыгнуть с высоты

Полицейские забрали в отделение мужчину, который пытался спрыгнуть с высоты на проезжую часть в центре Москвы, где выяснилось, что он нуждается в помощи... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T13:04

2024-10-09T13:04

2024-10-09T13:04

происшествия

москва

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Полицейские забрали в отделение мужчину, который пытался спрыгнуть с высоты на проезжую часть в центре Москвы, где выяснилось, что он нуждается в помощи медиков. "Мужчина пытался прыгнуть на проезжую часть с высокого парапета на Крымском валу, его доставили в полицию", - сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В столичном главке МВД агентству уточнили, что мужчину из отделения забрали медики для оказания специализированной помощи.

https://ria.ru/20241007/moskva-1976820514.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва