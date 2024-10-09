https://ria.ru/20241009/moskalkova-1977141592.html

Москалькова призвала бороться с деструктивным контентом в интернете

Москалькова призвала бороться с деструктивным контентом в интернете - РИА Новости, 09.10.2024

Москалькова призвала бороться с деструктивным контентом в интернете

Омбудсмены СНГ просят государственные органы своих стран выработать дополнительные механизмы для защиты людей от деструктивного контента в интернете, сообщила... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T11:47

2024-10-09T11:47

2024-10-09T11:47

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Омбудсмены СНГ просят государственные органы своих стран выработать дополнительные механизмы для защиты людей от деструктивного контента в интернете, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В ходе третьего заседания Комиссии по правам человека (КПЧ) СНГ Москалькова отметила, что омбудсмены государств Содружества обеспокоены обращениями о том, что детей в интернете вовлекают в совершение суицидов, порнографию, проституцию, другие негативные явления. "Интернет не имеет границ, но нас беспокоит тот деструктивный контент, который сегодня есть… Мы хотели бы обратиться к нашим государствам (СНГ) с тем, чтобы государственные компетентные органы уделили этому особенное внимание и выработали дополнительные механизмы для защиты права на честь и достоинство, на жизнь, на имущество, потому что через этот (деструктивный) контент совершаются преступления", - заявила федеральный омбудсмен. Третье заседание КПЧ СНГ проходит в среду в Москве. На заседании присутствуют омбудсмены стран Содружества, а также заместитель генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов, которому накануне президент РФ Владимир Путин вручил орден Дружбы. "Вчера мы самым внимательным образом следили за большим событием в жизни СНГ, состоялся саммит глав государств СНГ... Были подведены итоги российского председательства СНГ за прошедшие девять месяцев, приняты важные документы. Сегодня мы очень рады, что наша комиссия после такого большого события продолжает гуманитарную тему", - сказала Москалькова в начале заседания. Саммит лидеров государств СНГ состоялся в Москве во вторник под председательством президента РФ Владимира Путина.

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россия, москва, татьяна москалькова, владимир путин, ильхом нематов, снг, содружество , общество