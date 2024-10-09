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Раскрыты новые схемы мошенников, действующих от имени спецслужб - РИА Новости, 09.10.2024
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02:15 09.10.2024 (обновлено: 03:29 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/moshenniki-1977073489.html
Раскрыты новые схемы мошенников, действующих от имени спецслужб
Раскрыты новые схемы мошенников, действующих от имени спецслужб - РИА Новости, 09.10.2024
Раскрыты новые схемы мошенников, действующих от имени спецслужб
Мошенники постоянно совершенствуют схемы по обману граждан: одна из новых афер - действия от имени “сотрудника ФСБ”, который якобы раскрыл преступную группу по... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T02:15
2024-10-09T03:29
общество
россия
иван соловьев (юрист)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Мошенники постоянно совершенствуют схемы по обману граждан: одна из новых афер - действия от имени “сотрудника ФСБ”, который якобы раскрыл преступную группу по похищению средств жертвы, рассказал в интервью агентству “Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.В подтверждении истинности своих намерений такой “сотрудник” включает “материалы прослушки”, которые на самом деле разыграны статистами, представляющими руководителя отделения и оператора. Они называют жертву полным именем и рассуждают, какая тактика обмана сработает лучше.Через некоторое время жертве действительно звонят “из банка” и пытаются провернуть ранее обсуждавшиеся схемы. Человек убеждается, что лжесотрудник спецслужб не врал и поддается на его уловки. Результат - потеря денег и зачастую огромные долги, ведь негодяи часто заставляют жертву взять кредит.“В своей деятельности они используют не только методы простого обмана и убеждения, но тонкие психологические приемы, в том числе НЛП", - говорит Соловьев. Рецепт тут один - вовсе не брать трубку на незнакомые звонки, заключил он.
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общество, россия, иван соловьев (юрист), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Раскрыты новые схемы мошенников, действующих от имени спецслужб

Юрист Соловьев: мошенники могут изображать сотрудников ФСБ

© iStock.com / RainStarВзволнованная девушка разговаривает по телефону с кредитной картой в руке
Взволнованная девушка разговаривает по телефону с кредитной картой в руке - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© iStock.com / RainStar
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Мошенники постоянно совершенствуют схемы по обману граждан: одна из новых афер - действия от имени “сотрудника ФСБ”, который якобы раскрыл преступную группу по похищению средств жертвы, рассказал в интервью агентству “Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
В подтверждении истинности своих намерений такой “сотрудник” включает “материалы прослушки”, которые на самом деле разыграны статистами, представляющими руководителя отделения и оператора. Они называют жертву полным именем и рассуждают, какая тактика обмана сработает лучше.
Через некоторое время жертве действительно звонят “из банка” и пытаются провернуть ранее обсуждавшиеся схемы. Человек убеждается, что лжесотрудник спецслужб не врал и поддается на его уловки. Результат - потеря денег и зачастую огромные долги, ведь негодяи часто заставляют жертву взять кредит.
“В своей деятельности они используют не только методы простого обмана и убеждения, но тонкие психологические приемы, в том числе НЛП", - говорит Соловьев. Рецепт тут один - вовсе не брать трубку на незнакомые звонки, заключил он.
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ОбществоРоссияИван Соловьев (юрист)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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