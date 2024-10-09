https://ria.ru/20241009/moshenniki-1977073489.html

Раскрыты новые схемы мошенников, действующих от имени спецслужб

Раскрыты новые схемы мошенников, действующих от имени спецслужб - РИА Новости, 09.10.2024

Раскрыты новые схемы мошенников, действующих от имени спецслужб

Мошенники постоянно совершенствуют схемы по обману граждан: одна из новых афер - действия от имени “сотрудника ФСБ”, который якобы раскрыл преступную группу по... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T02:15

2024-10-09T02:15

2024-10-09T03:29

общество

россия

иван соловьев (юрист)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Мошенники постоянно совершенствуют схемы по обману граждан: одна из новых афер - действия от имени “сотрудника ФСБ”, который якобы раскрыл преступную группу по похищению средств жертвы, рассказал в интервью агентству “Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.В подтверждении истинности своих намерений такой “сотрудник” включает “материалы прослушки”, которые на самом деле разыграны статистами, представляющими руководителя отделения и оператора. Они называют жертву полным именем и рассуждают, какая тактика обмана сработает лучше.Через некоторое время жертве действительно звонят “из банка” и пытаются провернуть ранее обсуждавшиеся схемы. Человек убеждается, что лжесотрудник спецслужб не врал и поддается на его уловки. Результат - потеря денег и зачастую огромные долги, ведь негодяи часто заставляют жертву взять кредит.“В своей деятельности они используют не только методы простого обмана и убеждения, но тонкие психологические приемы, в том числе НЛП", - говорит Соловьев. Рецепт тут один - вовсе не брать трубку на незнакомые звонки, заключил он.

https://ria.ru/20241001/moshenniki-1975638621.html

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общество, россия, иван соловьев (юрист), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)