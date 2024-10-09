https://ria.ru/20241009/moldaviya-1977286101.html
Молдавские фермеры анонсировали новые акции протеста
Молдавские фермеры анонсировали новые акции протеста - РИА Новости, 09.10.2024
Молдавские фермеры анонсировали новые акции протеста
Молдавские фермеры анонсировали новые акции протеста на 11 октября, они обвинили власти республики в безразличии к проблемам сельхозотрасли, соответствующее... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T19:54
2024-10-09T19:54
2024-10-09T19:54
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КИШИНЕВ, 9 окт – РИА Новости. Молдавские фермеры анонсировали новые акции протеста на 11 октября, они обвинили власти республики в безразличии к проблемам сельхозотрасли, соответствующее заявление распространила через СМИ ассоциация "Сила фермеров". "Госучреждения не выполнили абсолютно никаких обязательств, ни устных, ни письменных, данных протестующим фермерам. Десятки тысяч жителей сел, оставшихся без бизнеса и работы, вынуждены будут мигрировать за границу, а сотни тысяч сельских жителей лишатся источников средств к существованию. Мы анонсируем новую акцию протеста 11 октября, собираемся перед парламентом", — заявили аграрии. В ассоциации отметили, что акция протеста пройдет без сельхозтехники. Фермеры в сентябре вышли на протесты, требуя от властей пересмотра закона об отсрочке платежей банкам, так как они считают, что такая помощь не будет предоставлена всем хозяйствам, пострадавшим от засухи. Протестующие перекрыли трассы Кишинев-Кагул и Кагул-Джурджулешты на юге страны, а в четверг часть акции переместилась в столицу. Оставив технику на местах, фермеры пикетировали здание администрации президента Майи Санду в Кишиневе, добиваясь встречи с ней. Однако глава государства проигнорировала их просьбы. Ассоциация "Сила фермеров" еще в июле требовала от властей введения режима чрезвычайного положения на национальном уровне из-за засухи. Правительство выделило аграриям 5,7 миллиона долларов, но фермеры считают эту поддержку недостаточной.
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в мире, кишинев, майя санду
В мире, Кишинев, Майя Санду
Молдавские фермеры анонсировали новые акции протеста
Молдавские фермеры анонсировали новые акции протеста 11 октября
КИШИНЕВ, 9 окт – РИА Новости. Молдавские фермеры анонсировали новые акции протеста на 11 октября, они обвинили власти республики в безразличии к проблемам сельхозотрасли, соответствующее заявление распространила через СМИ ассоциация "Сила фермеров".
"Госучреждения не выполнили абсолютно никаких обязательств, ни устных, ни письменных, данных протестующим фермерам. Десятки тысяч жителей сел, оставшихся без бизнеса и работы, вынуждены будут мигрировать за границу, а сотни тысяч сельских жителей лишатся источников средств к существованию. Мы анонсируем новую акцию протеста 11 октября, собираемся перед парламентом", — заявили аграрии.
В ассоциации отметили, что акция протеста пройдет без сельхозтехники.
Фермеры в сентябре вышли на протесты, требуя от властей пересмотра закона об отсрочке платежей банкам, так как они считают, что такая помощь не будет предоставлена всем хозяйствам, пострадавшим от засухи. Протестующие перекрыли трассы Кишинев-Кагул и Кагул-Джурджулешты на юге страны, а в четверг часть акции переместилась в столицу. Оставив технику на местах, фермеры пикетировали здание администрации президента Майи Санду
в Кишиневе
, добиваясь встречи с ней. Однако глава государства проигнорировала их просьбы.
Ассоциация "Сила фермеров" еще в июле требовала от властей введения режима чрезвычайного положения на национальном уровне из-за засухи. Правительство выделило аграриям 5,7 миллиона долларов, но фермеры считают эту поддержку недостаточной.