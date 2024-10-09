https://ria.ru/20241009/moldaviya-1977252352.html

Захарова прокомментировала блокировку российских мультфильмов в Молдавии

Захарова прокомментировала блокировку российских мультфильмов в Молдавии - РИА Новости, 09.10.2024

Захарова прокомментировала блокировку российских мультфильмов в Молдавии

Блокировкой российских мультфильмов в Молдавии президент Майя Санду расписалась в неуверенности в собственных позициях, заявила на брифинге официальный... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T17:06

2024-10-09T17:06

2024-10-09T17:06

в мире

майя санду

мария захарова

молдавия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967388171_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_488ecd0d9ea9ba524ff543b6b7d62ed7.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Блокировкой российских мультфильмов в Молдавии президент Майя Санду расписалась в неуверенности в собственных позициях, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Пользователи в Молдавии отмечают, что оказались недоступны для просмотра российские даже уже и мультфильмы "Три кота", "Смешарики". Ну, это вообще удар по Санду, мне кажется. Неуверенность молдавских властей в собственных позициях настолько велика, что они видят угрозу безопасности даже в мультипликационных фильмах для детей", - сказала она в ходе брифинга. Ранее СИБ Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости. Уточнялось, что уведомление СИБ было оформлено и отправлено операторам 25 сентября. Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры. В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре 2023 года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других.

https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html

https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, майя санду, мария захарова, молдавия, россия