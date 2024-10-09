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Захарова прокомментировала блокировку российских мультфильмов в Молдавии - РИА Новости, 09.10.2024
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17:06 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/moldaviya-1977252352.html
Захарова прокомментировала блокировку российских мультфильмов в Молдавии
Захарова прокомментировала блокировку российских мультфильмов в Молдавии - РИА Новости, 09.10.2024
Захарова прокомментировала блокировку российских мультфильмов в Молдавии
Блокировкой российских мультфильмов в Молдавии президент Майя Санду расписалась в неуверенности в собственных позициях, заявила на брифинге официальный... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T17:06
2024-10-09T17:06
в мире
майя санду
мария захарова
молдавия
россия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Блокировкой российских мультфильмов в Молдавии президент Майя Санду расписалась в неуверенности в собственных позициях, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Пользователи в Молдавии отмечают, что оказались недоступны для просмотра российские даже уже и мультфильмы "Три кота", "Смешарики". Ну, это вообще удар по Санду, мне кажется. Неуверенность молдавских властей в собственных позициях настолько велика, что они видят угрозу безопасности даже в мультипликационных фильмах для детей", - сказала она в ходе брифинга. Ранее СИБ Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости. Уточнялось, что уведомление СИБ было оформлено и отправлено операторам 25 сентября. Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры. В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре 2023 года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других.
https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html
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в мире, майя санду, мария захарова, молдавия, россия
В мире, Майя Санду, Мария Захарова, Молдавия, Россия
Захарова прокомментировала блокировку российских мультфильмов в Молдавии

Захарова: блокировкой мультфильмов из РФ Санду расписалась в своей неуверенности

© iStock.com / LumineImagesМальчик смотрит телевизор
Мальчик смотрит телевизор - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© iStock.com / LumineImages
Мальчик смотрит телевизор . Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Блокировкой российских мультфильмов в Молдавии президент Майя Санду расписалась в неуверенности в собственных позициях, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Пользователи в Молдавии отмечают, что оказались недоступны для просмотра российские даже уже и мультфильмы "Три кота", "Смешарики". Ну, это вообще удар по Санду, мне кажется. Неуверенность молдавских властей в собственных позициях настолько велика, что они видят угрозу безопасности даже в мультипликационных фильмах для детей", - сказала она в ходе брифинга.
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Ранее СИБ Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости. Уточнялось, что уведомление СИБ было оформлено и отправлено операторам 25 сентября.
Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры.
В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре 2023 года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других.
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