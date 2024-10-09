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Додон рассказал, почему Запад хочет помочь Санду удержать власть - РИА Новости, 09.10.2024
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11:55 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/moldaviya-1977147009.html
Додон рассказал, почему Запад хочет помочь Санду удержать власть
Додон рассказал, почему Запад хочет помочь Санду удержать власть - РИА Новости, 09.10.2024
Додон рассказал, почему Запад хочет помочь Санду удержать власть
Запад заинтересован в сохранении контроля над Молдавией, поэтому намерен любой ценой сохранить у власти президента Майю Санду, хотя отказ от участия в... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T11:55
2024-10-09T11:55
в мире
молдавия
майя санду
игорь додон
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КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Запад заинтересован в сохранении контроля над Молдавией, поэтому намерен любой ценой сохранить у власти президента Майю Санду, хотя отказ от участия в геополитических конфликтах принес бы Молдавии больше пользы, считает бывший глава республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Об этом он написал в Telegram-канале."Заинтересованность некоторых политических игроков Запада в контроле над Молдавией настолько велика, что они предпринимают отчаянные шаги, чтобы любой ценой удержать Майю Санду у власти. Она их политический исполнитель, именно она позволила им взять страну под ярмо и подготовить ее к вступлению в НАТО", - заявил Додон. По его словам, иностранные высокопоставленные лица могут бросить вызов принципам демократии и позволить себе напрямую влиять на избирательный процесс в нашей стране. Додон полагает, что Молдавия только выиграет в экономическом и социальном плане, если откажется от соучастия во вражде между геополитическими лагерями. "Под марионеточным руководством Молдавия стала колонией и площадкой для маневров в иностранных целях… Великие державы урегулируют свои конфликты и без нас. Для нас же жизненно важно не стать побочными жертвами насильственных процессов в регионе и не принести в нашу страну раскол, нищету, ненависть и войну", - добавил молдавский политик. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. На выборах зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и и журналист Наталья Морарь.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
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в мире, молдавия, майя санду, игорь додон, нато, евросоюз
В мире, Молдавия, Майя Санду, Игорь Додон, НАТО, Евросоюз
Додон рассказал, почему Запад хочет помочь Санду удержать власть

Додон: Запад поможет Санду удержать власть для контроля над Молдавией

© AP Photo / Darko BandicПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Darko Bandic
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Запад заинтересован в сохранении контроля над Молдавией, поэтому намерен любой ценой сохранить у власти президента Майю Санду, хотя отказ от участия в геополитических конфликтах принес бы Молдавии больше пользы, считает бывший глава республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Заинтересованность некоторых политических игроков Запада в контроле над Молдавией настолько велика, что они предпринимают отчаянные шаги, чтобы любой ценой удержать Майю Санду у власти. Она их политический исполнитель, именно она позволила им взять страну под ярмо и подготовить ее к вступлению в НАТО", - заявил Додон.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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По его словам, иностранные высокопоставленные лица могут бросить вызов принципам демократии и позволить себе напрямую влиять на избирательный процесс в нашей стране. Додон полагает, что Молдавия только выиграет в экономическом и социальном плане, если откажется от соучастия во вражде между геополитическими лагерями.
«
"Под марионеточным руководством Молдавия стала колонией и площадкой для маневров в иностранных целях… Великие державы урегулируют свои конфликты и без нас. Для нас же жизненно важно не стать побочными жертвами насильственных процессов в регионе и не принести в нашу страну раскол, нищету, ненависть и войну", - добавил молдавский политик.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. На выборах зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и и журналист Наталья Морарь.
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В миреМолдавияМайя СандуИгорь ДодонНАТОЕвросоюз
 
 
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