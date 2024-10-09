Додон рассказал, почему Запад хочет помочь Санду удержать власть
Додон: Запад поможет Санду удержать власть для контроля над Молдавией
© AP Photo / Darko BandicПрезидент Молдавии Майя Санду
© AP Photo / Darko Bandic
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Запад заинтересован в сохранении контроля над Молдавией, поэтому намерен любой ценой сохранить у власти президента Майю Санду, хотя отказ от участия в геополитических конфликтах принес бы Молдавии больше пользы, считает бывший глава республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Заинтересованность некоторых политических игроков Запада в контроле над Молдавией настолько велика, что они предпринимают отчаянные шаги, чтобы любой ценой удержать Майю Санду у власти. Она их политический исполнитель, именно она позволила им взять страну под ярмо и подготовить ее к вступлению в НАТО", - заявил Додон.
Запад сделал ставку на боевых падальщиков
3 июля, 08:00
По его словам, иностранные высокопоставленные лица могут бросить вызов принципам демократии и позволить себе напрямую влиять на избирательный процесс в нашей стране. Додон полагает, что Молдавия только выиграет в экономическом и социальном плане, если откажется от соучастия во вражде между геополитическими лагерями.
«
"Под марионеточным руководством Молдавия стала колонией и площадкой для маневров в иностранных целях… Великие державы урегулируют свои конфликты и без нас. Для нас же жизненно важно не стать побочными жертвами насильственных процессов в регионе и не принести в нашу страну раскол, нищету, ненависть и войну", - добавил молдавский политик.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. На выборах зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и и журналист Наталья Морарь.