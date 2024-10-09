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Депутат парламента Молдавии обвинила власти в обмане фермеров - РИА Новости, 09.10.2024
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15:16 09.10.2024 (обновлено: 15:26 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/moldavija-1977222011.html
Депутат парламента Молдавии обвинила власти в обмане фермеров
Депутат парламента Молдавии обвинила власти в обмане фермеров - РИА Новости, 09.10.2024
Депутат парламента Молдавии обвинила власти в обмане фермеров
Власти Молдавии обещают фермерам поддержку, но не тратят средства на помощь аграриям, а за их спиной договариваются о продаже земли иностранцам, заявила депутат РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:16
2024-10-09T15:26
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КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Власти Молдавии обещают фермерам поддержку, но не тратят средства на помощь аграриям, а за их спиной договариваются о продаже земли иностранцам, заявила депутат парламента от блока "Победа" Ирина Лозован в Telegram-канале.Экс-президент Молдавии Игорь Додон, ранее заявил, что для предоставления Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС Брюссель выдвинул Кишиневу ряд условий и продажа земли иностранцам была одним из них. Опросы показывают, что более 80% жителей республик против продажи сельскохозяйственных территорий иностранцам. В настоящее время в Молдавии запрещено продавать сельскохозяйственные и лесные участки иностранным инвесторам. Эти положения прямо закреплены в законе о нормативной цене и порядке купли-продажи земли. "Я вижу все больше доказательств гибельного обмана молдавских фермеров со стороны Евросоюза. Европейские бизнесмены уже вовсю готовятся скупать наши плодородные земли. По словам члена ассоциации "Сила фермеров" Александра Слусаря, этим займутся транснациональные компании в сговоре с некоторым госчиновниками Молдавии. А для того, чтобы наши аграрии не имели возможности протестовать, уже сейчас на селе устраняют (читай, разоряют и скупают имущество за бесценок) мелких и средних скотоводов, садоводов и прочих", - написала Лозован. По ее словам, за три года из европейских фондов на поддержку молдавских фермеров было потрачено ноль евро. "Если Молдавия вступит в ЕС, то очень скоро наши граждане увидят на полях, где работали многие поколения жителей республики, таблички "Private property. Do not trespass". Я знаю, как этому противостоять, и знаю, как буду голосовать 20 октября. Только мы сами можем и должны спасти Молдавию от разорения и дать ей благополучное будущее", - добавила депутат. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
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в мире, молдавия, илан шор, евросоюз
В мире, Молдавия, Илан Шор, Евросоюз
Депутат парламента Молдавии обвинила власти в обмане фермеров

Депутат Лозован: власти Молдавии за спиной фермеров продают землю иностранцам

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Власти Молдавии обещают фермерам поддержку, но не тратят средства на помощь аграриям, а за их спиной договариваются о продаже земли иностранцам, заявила депутат парламента от блока "Победа" Ирина Лозован в Telegram-канале.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон, ранее заявил, что для предоставления Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС Брюссель выдвинул Кишиневу ряд условий и продажа земли иностранцам была одним из них. Опросы показывают, что более 80% жителей республик против продажи сельскохозяйственных территорий иностранцам. В настоящее время в Молдавии запрещено продавать сельскохозяйственные и лесные участки иностранным инвесторам. Эти положения прямо закреплены в законе о нормативной цене и порядке купли-продажи земли.
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"Я вижу все больше доказательств гибельного обмана молдавских фермеров со стороны Евросоюза. Европейские бизнесмены уже вовсю готовятся скупать наши плодородные земли. По словам члена ассоциации "Сила фермеров" Александра Слусаря, этим займутся транснациональные компании в сговоре с некоторым госчиновниками Молдавии. А для того, чтобы наши аграрии не имели возможности протестовать, уже сейчас на селе устраняют (читай, разоряют и скупают имущество за бесценок) мелких и средних скотоводов, садоводов и прочих", - написала Лозован.
По ее словам, за три года из европейских фондов на поддержку молдавских фермеров было потрачено ноль евро.
«
"Если Молдавия вступит в ЕС, то очень скоро наши граждане увидят на полях, где работали многие поколения жителей республики, таблички "Private property. Do not trespass". Я знаю, как этому противостоять, и знаю, как буду голосовать 20 октября. Только мы сами можем и должны спасти Молдавию от разорения и дать ей благополучное будущее", - добавила депутат.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
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