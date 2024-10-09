https://ria.ru/20241009/mishustin-1977123313.html

Мишустин призвал увеличить число авиарейсов на Дальнем Востоке

Мишустин призвал увеличить число авиарейсов на Дальнем Востоке - РИА Новости, 09.10.2024

Мишустин призвал увеличить число авиарейсов на Дальнем Востоке

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости увеличения числа авиарейсов на Дальнем Востоке и в Сибири, чтобы сделать более удобными поездки по... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T10:47

2024-10-09T10:47

2024-10-09T11:17

экономика

дальний восток

россия

москва

михаил мишустин

владимир путин

аэрофлот

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости увеличения числа авиарейсов на Дальнем Востоке и в Сибири, чтобы сделать более удобными поездки по региону, назвав неправильным, когда пассажиры летают через Москву из одной части Дальнего Востока в другую. "Надо не снижать темпы. Увеличивать количество перелётов в стране, прокладывать как можно больше удобных маршрутов без транзитных пересадок. Когда с одной части Дальнего Востока или Сибири летают через Москву в другую часть – это, конечно, неправильно", - подчеркнул Мишустин. Глава кабмина отметил, что в регионах необходимо строить больше современных аэропортов, напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина, до 2030 года должно быть построено 75 авиагаваней. "В основе каждого будут лежать самые передовые отечественные технологические решения, включая информационные системы и сервисы", - добавил Мишустин на встрече с главой авиакомпании. Глава российского кабмина в ходе беседы с главой компании "Аэрофлот" Сергеем Александровским отдельно отметил надежность "Аэрофлота" и пожелал авиакомпании реализовать намеченные планы, а также придать импульс "для экономического развития и повышения благосостояния наших людей". Мишустин в ходе встречи говорил и о программе плоских тарифов, которая была запущена по инициативе главы государства."В 2024 году мы по программе плоских тарифов – это Дальний Восток и Калининград – перевезем более 2 миллионов пассажиров, точнее, 2,1 миллиона. Рост составит относительно 2023 года почти 5%", - сказал глава "Аэрофлота", напомнив, что компания дофинансирует программу плоских тарифов за свой счет относительно себестоимости перевозок на сумму около 10 миллиардов рублей в год.

https://ria.ru/20241009/aviaperevozki-1977107783.html

https://ria.ru/20241009/aeroflot-1977114319.html

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экономика, дальний восток, россия, москва, михаил мишустин, владимир путин, аэрофлот