https://ria.ru/20241009/miroshnik-1977084753.html

Мирошник рассказал о компенсации России за причиненный Украиной ущерб

Мирошник рассказал о компенсации России за причиненный Украиной ущерб - РИА Новости, 09.10.2024

Мирошник рассказал о компенсации России за причиненный Украиной ущерб

Россия будет искать способы взыскать с Украины компенсацию за причиненный ущерб, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью газете... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T06:02

2024-10-09T06:02

2024-10-09T06:05

специальная военная операция на украине

россия

украина

родион мирошник

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969648393_0:44:3149:1815_1920x0_80_0_0_df381d80cd94c90ddd2cfd71e90af9c7.jpg

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россия будет искать способы взыскать с Украины компенсацию за причиненный ущерб, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью газете "Известия"."По мере нашего продвижения можно будет формулировать условия и требования по отношению к виновникам совершенных преступлений, а также говорить о реалистичных механизмах возмещения ущерба. Этот вопрос, естественно, стоит на повестке дня", — отметил онМирошник добавил, что на текущий момент окончательную сумму ущерба пока трудно назвать, поскольку ведутся боевые действия. По словам посла, все убытки подсчитываются в основном регионами и вносятся в базу данных, в которой фиксируется ущерб экономике, хозяйству и непосредственно людям.

https://ria.ru/20241009/dubinskiy-1977082424.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, родион мирошник, в мире