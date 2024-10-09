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Мирошник рассказал о компенсации России за причиненный Украиной ущерб - РИА Новости, 09.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:02 09.10.2024 (обновлено: 06:05 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/miroshnik-1977084753.html
Мирошник рассказал о компенсации России за причиненный Украиной ущерб
Мирошник рассказал о компенсации России за причиненный Украиной ущерб - РИА Новости, 09.10.2024
Мирошник рассказал о компенсации России за причиненный Украиной ущерб
Россия будет искать способы взыскать с Украины компенсацию за причиненный ущерб, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью газете... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T06:02
2024-10-09T06:05
специальная военная операция на украине
россия
украина
родион мирошник
в мире
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россия будет искать способы взыскать с Украины компенсацию за причиненный ущерб, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью газете "Известия".&quot;По мере нашего продвижения можно будет формулировать условия и требования по отношению к виновникам совершенных преступлений, а также говорить о реалистичных механизмах возмещения ущерба. Этот вопрос, естественно, стоит на повестке дня&quot;, — отметил онМирошник добавил, что на текущий момент окончательную сумму ущерба пока трудно назвать, поскольку ведутся боевые действия. По словам посла, все убытки подсчитываются в основном регионами и вносятся в базу данных, в которой фиксируется ущерб экономике, хозяйству и непосредственно людям.
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россия, украина, родион мирошник, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Родион Мирошник, В мире
Мирошник рассказал о компенсации России за причиненный Украиной ущерб

Посол Мирошник: Россия ведет подсчет ущербу, причиненному Украиной

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россия будет искать способы взыскать с Украины компенсацию за причиненный ущерб, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью газете "Известия".
«

"По мере нашего продвижения можно будет формулировать условия и требования по отношению к виновникам совершенных преступлений, а также говорить о реалистичных механизмах возмещения ущерба. Этот вопрос, естественно, стоит на повестке дня", — отметил он

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Мирошник добавил, что на текущий момент окончательную сумму ущерба пока трудно назвать, поскольку ведутся боевые действия. По словам посла, все убытки подсчитываются в основном регионами и вносятся в базу данных, в которой фиксируется ущерб экономике, хозяйству и непосредственно людям.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаРодион МирошникВ мире
 
 
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