https://ria.ru/20241009/minjust-1977251498.html

Минюст США предложил суду разделить Google в рамках дела против компании

Минюст США предложил суду разделить Google в рамках дела против компании - РИА Новости, 09.10.2024

Минюст США предложил суду разделить Google в рамках дела против компании

Министерство юстиции США предложило изменить структуру корпорации Google, разделив компанию с целью лишить ее возможности использовать интернет-браузер Chrome,... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T17:01

2024-10-09T17:01

2024-10-09T17:01

сша

google

в мире

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Министерство юстиции США предложило изменить структуру корпорации Google, разделив компанию с целью лишить ее возможности использовать интернет-браузер Chrome, магазин приложений Play и операционную систему Android в качестве преимуществ для поисковика Google в ущерб конкурентам, следует из опубликованных судебных документов. "Истцы рассматривают поведенческие и структурные меры, которые не позволят Google использовать такие продукты, как Chrome, Play и Android ради преимуществ поисковика Google и связанных с ним продуктов и функций… над конкурентами или новыми участниками рынка", - указано в перечне предложений минюста. По оценке прокуратуры, такое предложение соответствует решению суда, который ранее установил преднамеренность действий Google в качестве монополиста на рынке поиска в интернете, нарушающих антимонопольное законодательство США. Как добавили власти, противоправное поведение Google сохранялось на протяжении более чем десяти лет и включало в себя ряд видов тактики, направленных на собственное усиление, а прекращение такого незаконного поведения и достижение целей эффективных антимонопольных мер требует времени, информации и осторожного рассмотрения. "Истцы работают над расследованием и оценкой конкретных мер, которые будут необходимы для решения серьезных проблем с конкуренцией, преследующих соответствующие рынки уже более чем десятилетия", - добавили в минюсте. Отмечается, что минюст намерен в ноябре представить суду свои окончательные предложения, для вынесения решения в будущем марте. В августе окружной суд столицы США Вашингтона вынес решение, согласно которому корпорация Google намеренно действовала как монополист на рынке интернет-поисковиков и таким образом нарушила действующий в стране антимонопольный закон. Как установил судья, корпорация обеспечила себе монополию в сфере услуг онлайн-поиска, договариваясь с производителями устройств и веб-браузеров об автоматическом использовании поисковика Google в их продуктах. По мнению суда, эти договоры, за которые корпорация платила компаниям "миллиарды долларов", существенно усложнили для других интернет-поисковиков возможность конкурировать с Google.

https://ria.ru/20240926/mintsifry-1974783692.html

https://ria.ru/20241008/kasperskiy-1976979497.html

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сша, google, в мире, вашингтон (штат)