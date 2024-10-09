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Россия осуждает силовые действия на Ближнем Востоке, заявили в МИД - РИА Новости, 09.10.2024
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14:52 09.10.2024 (обновлено: 15:21 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/mid-1977214259.html
Россия осуждает силовые действия на Ближнем Востоке, заявили в МИД
Россия осуждает силовые действия на Ближнем Востоке, заявили в МИД - РИА Новости, 09.10.2024
Россия осуждает силовые действия на Ближнем Востоке, заявили в МИД
Москва решительно осуждает любые силовые действия на Ближнем Востоке и выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта, заявила официальный... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:52
2024-10-09T15:21
россия
ближний восток
москва
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
мария захарова
хезболла
хамас
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Москва решительно осуждает любые силовые действия на Ближнем Востоке и выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы рассматриваем ливанское направление как один из элементов нынешнего беспрецедентного обострения на Ближнем Востоке, решительно осуждаем любые силовые действия, направленные на раздувание общерегионального пожара. Выражаем сочувствие всем, кто пострадал, мы выражаем слова искреннего соболезнования родным и близким жертв, тех, кто погиб за этот год", - сказала она в ходе брифинга.Захарова добавила, что Россия выступает за скорейшее прекращение огня и именно в этом видит проявление искренности соболезнований и сочувствия."Мы видим, как многие буквально заливаются на публике слезами, при этом продолжают раздувать конфликт. Мы выступаем за его политико-дипломатическое урегулирование на международно-правовой основе", - заключила она.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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россия, ближний восток, москва, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, мария захарова, хезболла, хамас, израиль
Россия, Ближний Восток, Москва, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Мария Захарова, Хезболла, ХАМАС, Израиль
Россия осуждает силовые действия на Ближнем Востоке, заявили в МИД

МИД: Россия осуждает любые силовые действия на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Москва решительно осуждает любые силовые действия на Ближнем Востоке и выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы рассматриваем ливанское направление как один из элементов нынешнего беспрецедентного обострения на Ближнем Востоке, решительно осуждаем любые силовые действия, направленные на раздувание общерегионального пожара. Выражаем сочувствие всем, кто пострадал, мы выражаем слова искреннего соболезнования родным и близким жертв, тех, кто погиб за этот год", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова добавила, что Россия выступает за скорейшее прекращение огня и именно в этом видит проявление искренности соболезнований и сочувствия.
"Мы видим, как многие буквально заливаются на публике слезами, при этом продолжают раздувать конфликт. Мы выступаем за его политико-дипломатическое урегулирование на международно-правовой основе", - заключила она.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Россия пытается предотвратить катастрофу на Ближнем Востоке, заявили в МИД
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РоссияБлижний ВостокМоскваОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В миреМария ЗахароваХезболлаХАМАСИзраиль
 
 
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