https://ria.ru/20241009/mediakurs-1977148791.html
RT Academy запускает первый медиакурс для журналистов на китайском языке
RT Academy запускает первый медиакурс для журналистов на китайском языке - РИА Новости, 09.10.2024
RT Academy запускает первый медиакурс для журналистов на китайском языке
Международный образовательный проект телеканала RT - RT Academy - запускает первый медиакурс для журналистов на китайском языке, сообщает пресс-служба RT. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T12:01
2024-10-09T12:01
2024-10-09T12:01
общество
технологии
россия
маргарита симоньян
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Международный образовательный проект телеканала RT - RT Academy - запускает первый медиакурс для журналистов на китайском языке, сообщает пресс-служба RT. "Международный образовательный проект телеканала RT запускает первый медиакурс для журналистов на китайском языке. Онлайн-курс стартует 5 ноября, заявки на участие принимаются на сайте RT Academy. Обучение бесплатное", - сообщает пресс-служба. Уточняется, что к участию приглашаются журналисты и блогеры, в совершенстве владеющие китайским языком, а также китаеязычные студенты и профессионалы в области СМИ. "Дети мои говорят по-китайски - очень сложный язык. Я восхищаюсь тем, как вы легко им управляетесь. Надеюсь, что здесь, в России, те знания, те навыки, которыми мы будем счастливы с вами поделиться, вам пригодятся и понадобятся дальше в вашей работе. Мы очень рады с вами дружить", - сказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, чьи слова приводит пресс-служба. Программа курса затрагивает такие аспекты, как прямой эфир, фейки и верификация, съемки и постпродакшн, межкультурная коммуникация, новости в соцмедиа и управление соцсетями в китайском сегменте интернета. Отмечается, что слушатели курса узнают все о процессе создания новостей, о том, как держаться перед камерой, взять успешное интервью, чем привлечь аудиторию в соцсетях и как создать высококачественный видеоконтент. "Часть программы разработана нашими китайскими специалистами, которые делятся глубокими знаниями о специфике работы с китайскими социальными платформами. За последние годы редакция RT China накопила значительный опыт в этой сфере, и мы рады передать его нашим студентам", - заявил руководитель RT China Всеволод Пуля, чьи слова приводит пресс-служба. Проект осуществляется при поддержке Россотрудничества. Ранее в сентябре RT Academy открыл набор на первый образовательный курс для журналистов из стран Африки - было подано более 1500 заявок.
https://ria.ru/20240419/iri-1941096742.html
https://ria.ru/20240730/premiya-1962964526.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, маргарита симоньян, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Общество, Технологии, Россия, Маргарита Симоньян, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Международный образовательный проект телеканала RT - RT Academy - запускает первый медиакурс для журналистов на китайском языке, сообщает пресс-служба RT.
"Международный образовательный проект телеканала RT запускает первый медиакурс для журналистов на китайском языке. Онлайн-курс стартует 5 ноября, заявки на участие принимаются на сайте RT Academy. Обучение бесплатное", - сообщает пресс-служба.
Уточняется, что к участию приглашаются журналисты и блогеры, в совершенстве владеющие китайским языком, а также китаеязычные студенты и профессионалы в области СМИ.
"Дети мои говорят по-китайски - очень сложный язык. Я восхищаюсь тем, как вы легко им управляетесь. Надеюсь, что здесь, в России
, те знания, те навыки, которыми мы будем счастливы с вами поделиться, вам пригодятся и понадобятся дальше в вашей работе. Мы очень рады с вами дружить", - сказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян
, чьи слова приводит пресс-служба.
Программа курса затрагивает такие аспекты, как прямой эфир, фейки и верификация, съемки и постпродакшн, межкультурная коммуникация, новости в соцмедиа и управление соцсетями в китайском сегменте интернета. Отмечается, что слушатели курса узнают все о процессе создания новостей, о том, как держаться перед камерой, взять успешное интервью, чем привлечь аудиторию в соцсетях и как создать высококачественный видеоконтент.
"Часть программы разработана нашими китайскими специалистами, которые делятся глубокими знаниями о специфике работы с китайскими социальными платформами. За последние годы редакция RT China накопила значительный опыт в этой сфере, и мы рады передать его нашим студентам", - заявил руководитель RT China Всеволод Пуля, чьи слова приводит пресс-служба.
Проект осуществляется при поддержке Россотрудничества
.
Ранее в сентябре RT Academy открыл набор на первый образовательный курс для журналистов из стран Африки
- было подано более 1500 заявок.