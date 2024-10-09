https://ria.ru/20241009/medali-1977155801.html

Белоусов вручил медали Героев России участникам СВО

Белоусов вручил медали Героев России участникам СВО - РИА Новости, 09.10.2024

Белоусов вручил медали Героев России участникам СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе СВО и проходящим лечение в РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T12:33

2024-10-09T12:33

2024-10-09T14:30

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херсонская область

андрей белоусов

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе СВО и проходящим лечение в госпитале в Москве, сообщило Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды – медаль "Золотая Звезда" - российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Торжественная церемония прошла в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка, где военнослужащие проходят лечение и реабилитацию после полученных ранений", - говорится в сообщении ведомства. В частности, министр вручил звезду Героя РФ командиру мотострелкового батальона майору Владимиру Манохину, сдержавшему наступление противника в районе важного населенного пункта в Херсонской области. Грамотно организованная офицером оборона позволила батальону под его командованием в течение недели удерживать занятые позиции, отражая массированные атаки врага. Капитан Максим Бахарев, командир взвода ПТУР, удостоен высшей государственной награды за оборону одного из населенных пунктов в Запорожской области, в ходе которой лично уничтожил два танка, четыре вражеских БПМ и, несмотря на полученные ранения, продолжал руководить обороной вверенного ему участка. Герой России сержант Сергей Седов, действуя в составе штурмового отряда, проявил личное мужество и героизм и помог захватить важные позиции противника в ДНР и продвинуться вглубь обороны противника. Глава российского оборонного ведомства поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил за службу и пожелал скорейшего восстановления. Кроме того, Белоусов обсудил с руководством госпиталя состояние и перспективы развития лечебно-диагностической базы медучреждения. Министру продемонстрировали возможности уникальных рентгенохирургических операционных, где военные кардиохирурги проводят операции пациентам со сложными нарушениями сердечного ритма. Белоусов, в свою очередь, отметил необходимость наращивания реабилитационных мощностей для скорейшего восстановления здоровья военнослужащих.

https://ria.ru/20241009/ukraina-1977095171.html

https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html

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