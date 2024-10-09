https://ria.ru/20241009/lukashenko-1977277365.html
Рабочий визит Лукашенко в Россию завершился
Рабочий визит Лукашенко в Россию завершился - РИА Новости, 09.10.2024
Рабочий визит Лукашенко в Россию завершился
Завершился рабочий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию, передает агентство Белта. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T19:12
2024-10-09T19:12
2024-10-09T19:22
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МИНСК, 9 окт – РИА Новости. Завершился рабочий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию, передает агентство Белта."Завершился рабочий визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Россию", - говорится в сообщении.Белорусский президент прибыл в Москву 7 октября. Вечером в понедельник состоялся ужин с участием лидеров стран СНГ, а 8 октября Лукашенко принял участие в саммите СНГ.В среду состоялась встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, как в формате один ни один, так и с участием членов делегаций с обеих сторон. Кроме того, состоялась церемония награждения Лукашенко высшей государственной наградой Российской Федерации - орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
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россия, александр лукашенко, в мире, белоруссия, владимир путин, москва, снг
Россия, Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия, Владимир Путин, Москва, СНГ
Рабочий визит Лукашенко в Россию завершился
Белта: Рабочий визит Лукашенко в Россию завершился