Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заверил Путина, что будет стоять на страже общих интересов - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/lukashenko-1977229616.html
Лукашенко заверил Путина, что будет стоять на страже общих интересов
Лукашенко заверил Путина, что будет стоять на страже общих интересов - РИА Новости, 09.10.2024
Лукашенко заверил Путина, что будет стоять на страже общих интересов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил российского коллегу Владимира Путина, что он как глава белорусского государства всегда будет стоять на страже... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:45
2024-10-09T15:45
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977222665_0:185:3181:1974_1920x0_80_0_0_0df720396435eb66d21f3bd3a7d70a97.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил российского коллегу Владимира Путина, что он как глава белорусского государства всегда будет стоять на страже общих интересов, добрососедства и дружбы. "Так решено свыше, что успехи и сложности мы делим по-братски. Я как президент, избранный белорусским народом, всегда буду стоять на страже наших общих интересов, многовекового добрососедства и дружбы", - сказал он после вручения ему Путиным ордена Святого апостола Андрея Первозванного, торжественная церемония прошла в Кремле. Лукашенко отметил, что более чем 300-летняя история этого ордена, преданность делу многих поколений предков, которые строили и защищали Отечество, обязывают его всеми силами укреплять союз и единство с РФ.
https://ria.ru/20241009/lukashenko-1977223315.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977222665_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_7fef93edf40305fa579b7854ca624b3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко заверил Путина, что будет стоять на страже общих интересов

Лукашенко заверил Путина, что всегда будет стоять на страже общих интересов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил российского коллегу Владимира Путина, что он как глава белорусского государства всегда будет стоять на страже общих интересов, добрососедства и дружбы.
"Так решено свыше, что успехи и сложности мы делим по-братски. Я как президент, избранный белорусским народом, всегда буду стоять на страже наших общих интересов, многовекового добрососедства и дружбы", - сказал он после вручения ему Путиным ордена Святого апостола Андрея Первозванного, торжественная церемония прошла в Кремле.
Лукашенко отметил, что более чем 300-летняя история этого ордена, преданность делу многих поколений предков, которые строили и защищали Отечество, обязывают его всеми силами укреплять союз и единство с РФ.
Президент РФ Владимир Путин вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко орден Святого апостола Андрей Первозванного во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Лукашенко рассказал, что роднит Белоруссию с Россией
Вчера, 15:20
 
БелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала