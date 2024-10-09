https://ria.ru/20241009/lukashenko-1977229616.html
Лукашенко заверил Путина, что будет стоять на страже общих интересов
Лукашенко заверил Путина, что будет стоять на страже общих интересов - РИА Новости, 09.10.2024
Лукашенко заверил Путина, что будет стоять на страже общих интересов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил российского коллегу Владимира Путина, что он как глава белорусского государства всегда будет стоять на страже... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:45
2024-10-09T15:45
2024-10-09T15:45
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александр лукашенко
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил российского коллегу Владимира Путина, что он как глава белорусского государства всегда будет стоять на страже общих интересов, добрососедства и дружбы. "Так решено свыше, что успехи и сложности мы делим по-братски. Я как президент, избранный белорусским народом, всегда буду стоять на страже наших общих интересов, многовекового добрососедства и дружбы", - сказал он после вручения ему Путиным ордена Святого апостола Андрея Первозванного, торжественная церемония прошла в Кремле. Лукашенко отметил, что более чем 300-летняя история этого ордена, преданность делу многих поколений предков, которые строили и защищали Отечество, обязывают его всеми силами укреплять союз и единство с РФ.
https://ria.ru/20241009/lukashenko-1977223315.html
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белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко заверил Путина, что будет стоять на страже общих интересов
Лукашенко заверил Путина, что всегда будет стоять на страже общих интересов