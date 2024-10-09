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Лукашенко пожелал Путину новых больших побед - РИА Новости, 09.10.2024
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15:29 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/lukashenko-1977226447.html
Лукашенко пожелал Путину новых больших побед
Лукашенко пожелал Путину новых больших побед - РИА Новости, 09.10.2024
Лукашенко пожелал Путину новых больших побед
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал российскому коллеге Владимиру Путину новых больших побед. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:29
2024-10-09T15:29
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
россия
в мире
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал российскому коллеге Владимиру Путину новых больших побед."Я желаю вам, прежде всего, россиянам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых больших побед", - сказал он.В среду Путин вручил Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного, торжественная церемония прошла в Кремле. Орден Святого апостола Андрея Первозванного - это высшая государственная награда Российской Федерации. Им награждаются видные государственные и общественные деятели, военачальники, выдающиеся представители науки, культуры, искусства и различных отраслей экономики за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России.
https://ria.ru/20241009/zapad-1977194907.html
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белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, россия, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Россия, В мире
Лукашенко пожелал Путину новых больших побед

Лукашенко пожелал Путину и россиянам здоровья, счастья и новых больших побед

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал российскому коллеге Владимиру Путину новых больших побед.
"Я желаю вам, прежде всего, россиянам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых больших побед", - сказал он.
В среду Путин вручил Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного, торжественная церемония прошла в Кремле. Орден Святого апостола Андрея Первозванного - это высшая государственная награда Российской Федерации. Им награждаются видные государственные и общественные деятели, военачальники, выдающиеся представители науки, культуры, искусства и различных отраслей экономики за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
У Запада не получилось удушить Россию и Белоруссию, заявил Лукашенко
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БелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинРоссияВ мире
 
 
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