Лукашенко пожелал Путину новых больших побед
Лукашенко пожелал Путину и россиянам здоровья, счастья и новых больших побед
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал российскому коллеге Владимиру Путину новых больших побед.
"Я желаю вам, прежде всего, россиянам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых больших побед", - сказал он.
В среду Путин вручил Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного, торжественная церемония прошла в Кремле. Орден Святого апостола Андрея Первозванного - это высшая государственная награда Российской Федерации. Им награждаются видные государственные и общественные деятели, военачальники, выдающиеся представители науки, культуры, искусства и различных отраслей экономики за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России.