https://ria.ru/20241009/lukashenko-1977226447.html

Лукашенко пожелал Путину новых больших побед

Лукашенко пожелал Путину новых больших побед - РИА Новости, 09.10.2024

Лукашенко пожелал Путину новых больших побед

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал российскому коллеге Владимиру Путину новых больших побед. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T15:29

2024-10-09T15:29

2024-10-09T15:29

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

россия

в мире

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал российскому коллеге Владимиру Путину новых больших побед."Я желаю вам, прежде всего, россиянам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых больших побед", - сказал он.В среду Путин вручил Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного, торжественная церемония прошла в Кремле. Орден Святого апостола Андрея Первозванного - это высшая государственная награда Российской Федерации. Им награждаются видные государственные и общественные деятели, военачальники, выдающиеся представители науки, культуры, искусства и различных отраслей экономики за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России.

https://ria.ru/20241009/zapad-1977194907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, россия, в мире