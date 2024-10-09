https://ria.ru/20241009/lukashenko-1977211177.html
Лукашенко оценил итоги саммита СНГ
Лукашенко оценил итоги саммита СНГ - РИА Новости, 09.10.2024
Лукашенко оценил итоги саммита СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у стран СНГ во время прошедшего накануне в Москве саммита не было расхождений во мнениях по международной... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:45
2024-10-09T14:45
2024-10-09T14:45
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у стран СНГ во время прошедшего накануне в Москве саммита не было расхождений во мнениях по международной повестке. "Вчера и позавчера (на саммите СНГ в Москве - ред.) мы имели возможность обсудить глобального характера вопросы, горячие точки на нашей планете. Что меня порадовало - вас, я уверен, тоже, - это то, что у нас не было никаких расхождений по международной повестке. И внутренние обсуждали, откровенный был разговор без всяких обиняков. Мы много говорили об азербайджанско-армянском урегулировании. Всё это было нормально, к моему удивлению, воспринято", - сказал Лукашенко в среду в Москве во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. По словам Лукашенко, это говорит о том, что ранее по данным темам была проведена большая работа. Он добавил, что накануне лидеры стран СНГ обсудили и вопросы регионального характера, по ним также "во многом было единодушие". Белорусский президент подчеркнул, что участники СНГ - это "мощнейшие и богатейшие государства", поэтому организация может быть мощным и эффективным региональным объединением, если для этого приложить усилия.
https://ria.ru/20241008/sodruzhestvo-1977014031.html
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москва, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, снг
Москва, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, СНГ
Лукашенко оценил итоги саммита СНГ
Лукашенко: на саммите СНГ не было расхождений по международной повестке