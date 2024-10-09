https://ria.ru/20241009/lukashenko-1977198316.html

Путин рассказал о вкладе Лукашенко в развитие отношений с Россией

Путин рассказал о вкладе Лукашенко в развитие отношений с Россией - РИА Новости, 09.10.2024

Путин рассказал о вкладе Лукашенко в развитие отношений с Россией

Президент России Владимир Путин заявил, что президент Александр Лукашенко многое сделал для развития двусторонних отношений РФ и Белоруссии. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T14:18

2024-10-09T14:18

2024-10-09T14:52

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

в мире

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что президент Александр Лукашенко многое сделал для развития двусторонних отношений РФ и Белоруссии. "Сегодня, как вы знаете, вам будет вручена высшая государственная награда Российской Федерации - орден апостола Андрея Первозванного ... В данном случае за особые заслуги в укреплении двухсторонних связей между Россией и Белоруссией. Вы очень многое сделали для этого", - сказал Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976697943.html

россия

белоруссия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, в мире