https://ria.ru/20241009/livan-1977300699.html

Сирийскую границу с Ливаном за сутки пересекли почти 7,5 тысячи человек

Сирийскую границу с Ливаном за сутки пересекли почти 7,5 тысячи человек - РИА Новости, 09.10.2024

Сирийскую границу с Ливаном за сутки пересекли почти 7,5 тысячи человек

Границу Сирии с территории Ливана за минувшие сутки через пункты пропуска пересекли 7495 человек, сообщил замруководителя российского Центра по примирению... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T22:07

2024-10-09T22:07

2024-10-09T22:11

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Границу Сирии с территории Ливана за минувшие сутки через пункты пропуска пересекли 7495 человек, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "За сутки с территории Ливана через пункты пропуска "Аль-Арида", "Аль-Джавасия", "Аль-Дабухия", "Джаср-Аль-Камар" и "Джайдут-Ябус" границу Сирийской Арабской Республики пересекли 7495 человек", - говорится в сообщении. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241003/khezbolla-1976264495.html

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в мире, ливан, израиль, сирия, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024