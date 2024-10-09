Ливанские беженцы рассказали о проживании в пунктах временного размещения
Беженцы из Ливана рассказали об условиях в пунктах временного размещения
© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкДети из южных и восточных районов Ливана играют в пункте временного размещения в Бейруте
Дети из южных и восточных районов Ливана играют в пункте временного размещения в Бейруте
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БЕЙРУТ, 9 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Беженцы с юга и востока Ливана, размещенные в школах Бейрута, оборудованных для временного проживания, рассказали РИА Новости об условиях быта и своих надеждах.
"Я приехал из Бекаа, когда начали бомбить. Разместили в этой школе, все организованно, есть где спать, привозят три раза в день питание, есть вода. Но мы бы хотели тишины, и чтобы скорее можно было вернутся в родную деревню", - рассказывает глава одной из семей.
Школа находится под охраной, во внутреннем дворе много детей и женщин. На учет записаны все, у кого есть хронические заболевания, их обследуют дежурные врачи и обеспечивают лекарствами. В среду школу посетил депутат ливанского парламента Амин Шерри, отвечающий за обеспечение временных пунктов размещения от шиитского блока.
"Мы проверяем состояние людей. Они держаться стойко, сплочённо. Мы пытаемся предпринять все, чтобы предоставить им все необходимое для жизни, важна поддержка друг друга сейчас, так же как мы справлялись раньше, мы справимся и сегодня", - сказал агентству Шерри.
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На сегодняшний день, по данным властей, с 23 сентября число беженцев с юга. Востока и южного пригорода Бейрута превысило миллион человек. Более 160 тысяч размещены во временных центрах, число которых превышает 900. Около 200 тысяч ливанцев бежали в Сирию, часть разместилась в безопасных районах страны у родственников, знакомых или на съемных квартирах. Тысячи людей, включая стариков детей, остаются на улицах Бейрута и других городов, не имея возможности обеспечить себе временное убежище.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.