https://ria.ru/20241009/livan-1977267320.html

В Ливане назвали число погибших с начала израильских ударов

В Ливане назвали число погибших с начала израильских ударов - РИА Новости, 09.10.2024

В Ливане назвали число погибших с начала израильских ударов

В Ливане число погибших от израильских ударов с октября прошлого года превысило 2100 человек, сообщил Минздрав страны. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T18:15

2024-10-09T18:15

2024-10-09T18:53

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 9 окт — РИА Новости. В Ливане число погибших от израильских ударов с октября прошлого года превысило 2100 человек, сообщил Минздрав страны."Общее число погибших с начала агрессии достигло 2141 человека, ранения получили 10 099 граждан", — говорится в заявлении.За минувшие сутки погибли 22 человека и 80 получили ранения.С момента атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года ливанское шиитское движение "Хезболла" ежедневно обстреливает еврейское государство реактивными снарядами, ракетами и беспилотниками. На севере Израиля погибли десятки мирных жителей. В "Хезболле" это объясняют солидарностью с палестинским народом и заявляют, что обстрелы прекратятся с окончанием войны в секторе Газа.Израиль эвакуировал десятки тысяч жителей вглубь страны и начал наносить ответные удары по объектам движения. Более миллиона ливанцев стали беженцами. С 23 сентября проходят массированные бомбардировки объектов "Хезболлы", в которых погибли ее лидеры, включая генсека Хасана Насруллу. Первого октября ЦАХАЛ начала наземную операцию.В Израиле главной целью военной кампании называют создание условий для возвращения в свои дома 60 тысяч жителей севера, которые были вынуждены эвакуироваться из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку ХАМАС.Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал Ливан со времен второй ливанской войны 2006 года.

https://ria.ru/20241009/zalp-1977262767.html

https://ria.ru/20241008/israel-1977053671.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024