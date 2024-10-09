https://ria.ru/20241009/livan-1977222313.html

ЦАХАЛ зафиксировала около 20 запусков снарядов из Ливана

ЦАХАЛ зафиксировала около 20 запусков снарядов из Ливана - РИА Новости, 09.10.2024

ЦАХАЛ зафиксировала около 20 запусков снарядов из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 20 запусков снарядов, выпущенных с территории Ливана по северным районам Израиля, сообщила в среду... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T15:17

2024-10-09T15:17

2024-10-09T15:17

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 20 запусков снарядов, выпущенных с территории Ливана по северным районам Израиля, сообщила в среду пресс-служба армии. "После сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в Кирьят-Шмоне, было зафиксировано около 20 запусков снарядов, выпущенных из Ливана, часть снарядов упала на открытой местности", - говорится в сообщении. В пресс-службе скорой помощи Израиля (MDA) сообщили, что при обстреле погибли женщина и мужчина в возрасте примерно 40 лет. Ранее в среду ЦАХАЛ заявил о 40 зафиксированных запусков из Ливана, часть снарядов была перехвачена. В пресс-службе скорой помощи Израиля (MDA) сообщили, что в результате обстрела пять человек получили ранения разной степени тяжести. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20240924/tsakhal-1974427238.html

https://ria.ru/20241003/tsakhal-1976124724.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024