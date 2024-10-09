В Литве раскрыли, на какой шаг пошли в отношении России

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Литва разместила "зубы дракона" на еще одном мосту у границы с Россией
© Фото : Министерство обороны ЛитвыЗубы дракона
© Фото : Министерство обороны Литвы
Зубы дракона. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Литва разместила "зубы дракона" на еще одном мосту у границы с Россией, цитирует агентство "Sputnik Литва" министра обороны республики Лауринаса Касчюнаса.
"Минобороны Литвы установило "зубы дракона" на объездном мосту Панемуне — Советск через реку Неман возле границы с Калининградской областью", — говорится в публикации.
Министр добавил, что эти сооружения в будущем будут дополнены железными балками, которые будут утоплены и закреплены в асфальте.
"Минобороны Литвы установило "зубы дракона" на объездном мосту Панемуне — Советск через реку Неман возле границы с Калининградской областью", — говорится в публикации.
Министр добавил, что эти сооружения в будущем будут дополнены железными балками, которые будут утоплены и закреплены в асфальте.
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