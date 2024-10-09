https://ria.ru/20241009/litva-1977242735.html

В Литве раскрыли, на какой шаг пошли в отношении России

В Литве раскрыли, на какой шаг пошли в отношении России - РИА Новости, 09.10.2024

В Литве раскрыли, на какой шаг пошли в отношении России

Литва разместила "зубы дракона" на еще одном мосту у границы с Россией, цитирует агентство "Sputnik Литва" министра обороны республики Лауринаса Касчюнаса... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T16:30

2024-10-09T16:30

2024-10-09T16:30

литва

россия

в мире

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Литва разместила "зубы дракона" на еще одном мосту у границы с Россией, цитирует агентство "Sputnik Литва" министра обороны республики Лауринаса Касчюнаса. "Минобороны Литвы установило "зубы дракона" на объездном мосту Панемуне — Советск через реку Неман возле границы с Калининградской областью", — говорится в публикации. Министр добавил, что эти сооружения в будущем будут дополнены железными балками, которые будут утоплены и закреплены в асфальте.Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.

https://ria.ru/20240824/zaharova-1968292760.html

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литва, россия, в мире