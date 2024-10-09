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В Литве раскрыли, на какой шаг пошли в отношении России - РИА Новости, 09.10.2024
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16:30 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/litva-1977242735.html
В Литве раскрыли, на какой шаг пошли в отношении России
В Литве раскрыли, на какой шаг пошли в отношении России - РИА Новости, 09.10.2024
В Литве раскрыли, на какой шаг пошли в отношении России
Литва разместила "зубы дракона" на еще одном мосту у границы с Россией, цитирует агентство "Sputnik Литва" министра обороны республики Лауринаса Касчюнаса... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:30
2024-10-09T16:30
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Литва разместила "зубы дракона" на еще одном мосту у границы с Россией, цитирует агентство "Sputnik Литва" министра обороны республики Лауринаса Касчюнаса. "Минобороны Литвы установило "зубы дракона" на объездном мосту Панемуне — Советск через реку Неман возле границы с Калининградской областью", — говорится в публикации. Министр добавил, что эти сооружения в будущем будут дополнены железными балками, которые будут утоплены и закреплены в асфальте.Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
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литва, россия, в мире
Литва, Россия, В мире
В Литве раскрыли, на какой шаг пошли в отношении России

Литва разместила "зубы дракона" на еще одном мосту у границы с Россией

© Фото : Министерство обороны ЛитвыЗубы дракона
Зубы дракона - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : Министерство обороны Литвы
Зубы дракона. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Литва разместила "зубы дракона" на еще одном мосту у границы с Россией, цитирует агентство "Sputnik Литва" министра обороны республики Лауринаса Касчюнаса.

"Минобороны Литвы установило "зубы дракона" на объездном мосту Панемуне — Советск через реку Неман возле границы с Калининградской областью", — говорится в публикации.

Министр добавил, что эти сооружения в будущем будут дополнены железными балками, которые будут утоплены и закреплены в асфальте.
Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
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