https://ria.ru/20241009/liksutov-1977131813.html

Ликсутов: более 210 млрд рублей привлекут на развитие промпотенциала Москвы

Ликсутов: более 210 млрд рублей привлекут на развитие промпотенциала Москвы - РИА Новости, 09.10.2024

Ликсутов: более 210 млрд рублей привлекут на развитие промпотенциала Москвы

Свыше 210 миллиардов рублей инвестиций привлекут на развитие промышленного потенциала столицы в рамках программы стимулирования мест приложения труда (МПТ),... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T11:13

2024-10-09T11:13

2024-10-09T11:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

зеленоград

тинао

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Свыше 210 миллиардов рублей инвестиций привлекут на развитие промышленного потенциала столицы в рамках программы стимулирования мест приложения труда (МПТ), сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Реализация проектов индустриального строительства в рамках программы стимулирования создания МПТ, которую утвердил Сергей Собянин, способствует развитию научно-технического потенциала города и дает возможность бизнесу найти современные, оснащенные всей необходимой инфраструктурой площадки под локализацию производств. Всего по этой программе инвесторы возведут в разных районах города свыше 820 тысяч квадратных метров недвижимости промышленного назначения, инвестиции в создание новых мест приложения труда превысят 210 миллиардов рублей", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Инвесторы возведут в Москве 16 новых объектов промышленной инфраструктуры до 2029 года в обмен на льготу от города. В результате появится свыше 12 тысяч рабочих мест. Около половины из них введут в эксплуатацию уже в 2025 году."В 2025 году по программе стимулирования создания МПТ мы введем в эксплуатацию семь промышленных объектов. Например, в Зеленограде завершится возведение четырех заводов строительной отрасли. Предприятия будут выпускать газобетонные блоки, фасадные конструкции, стройматериалы и дома на колесах. В Походном проезде на северо-западе столицы введем в эксплуатацию завод по производству архитектурного бетона. Предприятие по выпуску фасадных систем и светопрозрачных конструкций появится в ТиНАО", — сказал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Он добавил, что на западе столицы откроется технологический промышленный парк для локализации пищевых производств. Всего столица получит свыше тысячи новых рабочих мест.В 2026 году планируется завершить постройку второй очереди промышленного технопарка Алабушево на территории особой экономической зоны "Технополис Москва", технологического промышленного парка "Сенькино" в Краснопахорском районе ТиНАО, промышленного комплекса в составе технопарка креативных индустрий "Густав" в Марьиной роще СВАО, промышленно-производственного объекта в Молжаниновском районе САО, завода крупномодульного домостроения в районе Внуково ТиНАО.Реализация этих проектов позволит создать около 8,5 тысяч новых рабочих мест.Директор по правовым вопросам, член правления Capital Group Владимир Галактионов отметил, что в рамках программы МПТ Capital Group развивает востребованное на рынке направление технопарков, а также имеет возможность оптимизировать затраты на реализацию жилых проектов.По его словам, как только введут вторую очередь "Алабушево" комплекс будет включать в себя пять корпусов и офисное здание. В каждом корпусе помимо производственной зоны выделены площади для лабораторий и проектных офисов. Таким образом, рост числа новых рабочих мест стимулирует городскую экономику, и это положительно сказывается на инвестиционном климате столицы.В ЗелАО в 2027 году планируют завершить возведение промышленно-производственного комплекса, в котором смогут расположиться сразу несколько предприятий разных отраслей и завод по выпуску строительных материалов. В ТиНАО появится фабрика по производству элементов каркаса и отделки. Более 700 человек смогут трудоустроиться на новые предприятия, добавили в департаменте.Также еще один промкомплекс для локализации предприятий пищевой и легкой промышленности на две тысячи рабочих мест введут в эксплуатацию в 2028 году. По программе создания МПТ уже построены первые пять промышленных объектов, где смогут трудоустроиться около 5,4 тысячи москвичей.За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы Москвы. Правительство города заключило свыше 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 6 миллионов квадратных метров недвижимости. Это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, а также культуры и спорта. Данная реализация позволит создать свыше 290 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики города. Всего объем привлеченных инвестиций превысит 2 триллиона рублей, напомнили в ДИПП.

https://ria.ru/20241009/liksutov-1977060831.html

https://ria.ru/20241008/efimov-1976946847.html

https://ria.ru/20241008/liksutov-1976896031.html

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Артем Смирнов

москва, зеленоград, тинао, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов