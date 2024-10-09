https://ria.ru/20241009/liksutov-1977060831.html

Ликсутов: Москва помогла предприятиям увеличить выпуск пищевой продукции

Ликсутов: Москва помогла предприятиям увеличить выпуск пищевой продукции - РИА Новости, 09.10.2024

Ликсутов: Москва помогла предприятиям увеличить выпуск пищевой продукции

Поддержка властей города помогла столичным предприятиям в январе-августе этого года увеличить выпуск продуктов питания и напитков, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T09:13

2024-10-09T09:13

2024-10-09T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Поддержка властей города помогла столичным предприятиям в январе-августе этого года увеличить выпуск продуктов питания и напитков, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Он уточнил, что на сегодняшний день пищевую отрасль столицы представляют 290 предприятий. Там трудятся более 60 тысяч человек."Промпредприятия Москвы успешно обеспечивают жителей критически важными товарами: одеждой и обувью, лекарствами, медицинским оборудованием, бытовой химией, а также продуктами питания. По поручению (мэра Москвы - ред.) Сергея Собянина город оказывает промышленникам всестороннюю поддержку, которая направлена на укрепление технологического суверенитета и создание необходимых объемов востребованной продукции", - привели в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.Вице-мэр уточнил, что за период с января по август этого года в городе было отмечено увеличение выпуска продовольствия. В частности, более чем в два раза выросло производство рыбных изделий, на 10% —мясной, а также молочной продукции, на 7% — хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, на 16% – напитков. Кроме того, за первые восемь месяцев 2024 года московские предприятия отгрузили пищевой продукции свыше чем на 472,3 млрд рублей, что почти на 20% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.Отмечается, что в январе-августе промышленники Москвы смогли изготовить более 200,9 тыс. тонн колбасных изделий, свыше 53,8 млн банок плодоовощных консервов, порядка 27 тыс. тонн сыра и творога, около 327 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, а также почти 30 тысяч банок фруктовых и овощных соков.Выпущенные в столице товары востребованы как внутри Московской агломерации, так и в других регионах России, а также странах. Развивать экспортное направление предприятиям помогает центр "Моспром". С 2022 года столичные производители несырьевой неэнергетической продукции нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ."По итогам первых восьми месяцев 2024 года мясоперерабатывающие фабрики поставили заказчикам товаров почти на 106 млрд рублей, а молочные комбинаты — почти на 60 млрд. Кроме того, производители хлеба и хлебобулочных изделий осуществили отгрузку более чем на 63 млрд рублей. Объем поставок напитков составил 54 млрд рублей и превысил результаты января — августа 2023 года на 41%", — отметил, в свою очередь, министр столичного правительства, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Москва является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Здесь действует свыше 4,5 тысячи промпредприятий, на которых трудятся более 750 тысяч человек. Каждый год здесь открывается 150 новых технологичных компаний и реализуются десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают Москву дополнительными рабочими местами.В столице разработали комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Москвы для отечественных промышленников и на развитие производства. Созданы комфортные условия для малых, средних и крупных предприятий — сегодня производителям доступно свыше 20 системных и антикризисных инструментов поддержки.Ранее Гарбузов сообщал, что московская промышленность на сегодняшний день показывает динамичный рост. Так, за 5 лет объем производства в обрабатывающих отраслях вырос более чем вдвое.

https://ria.ru/20241008/liksutov-1976887553.html

https://ria.ru/20240930/moskva-1975433111.html

https://ria.ru/20240925/proizvoditeli-1974553537.html

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москва, анатолий гарбузов