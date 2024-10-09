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Муфтий Дагестана высказался об участии детей в квадробинге - РИА Новости, 09.10.2024
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22:25 09.10.2024 (обновлено: 23:03 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/kvadrobing-1977302381.html
Муфтий Дагестана высказался об участии детей в квадробинге
Муфтий Дагестана высказался об участии детей в квадробинге - РИА Новости, 09.10.2024
Муфтий Дагестана высказался об участии детей в квадробинге
Председатель муфтията Дагестана Абдулла Салимов, комментируя набирающую среди детей и подростков популярность движения "квадробинг", призвал родителей больше... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T22:25
2024-10-09T23:03
общество
сергей лавров
арарат мирзоян
дмитрий песков
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МАХАЧКАЛА, 9 окт - РИА Новости. Председатель муфтията Дагестана Абдулла Салимов, комментируя набирающую среди детей и подростков популярность движения "квадробинг", призвал родителей больше внимания уделять своим детям, чтобы на них не влияли деструктивные силы в интернете. "Вы не поверите, ребенок покупает костюм животного, становится на четвереньки и говорит: "я – кошка", "я – собака" и начинает вот так жить. Даже если вы мне сегодня скажете: мы высоко в горах, до нас это не доходит – но интернет же дошел. И в интернете нашим детям вот так капают, капают, стучатся в дверь, говоря, что черное – это белое. Нам что нужно делать, уважаемые братья и сестры? Надо с ребенком разговаривать", – сказал Салимов во время проповеди в мечети. Он рассказал, что однажды на собрании родителей попросил поднять руку тех, кто в день хотя бы 10-15 минут уделяет общению со своим ребенком – по его словам, никто не поднял руку. "А в интернете не дремлют, не спят, там такое преподносят, что ребенок думает, что жить как собака надо, потому что накапали, потому что публикации часто видит, это все закладывается в голове", –заявил Салимов. Квадробинг - направление среди детей, предполагающее копирование поведения животных. Так, в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках. Движение вызвало дискуссию в стране как среди общественности, так и среди парламентариев и политиков. Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с коллегой из Армении Араратом Мирзояном квадроберов во время ожидания переговоров лидеров РФ и Армении в Кремле. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду в комментарии РИА Новости, что российский лидер Владимир Путин не знает о квадроберах, отметив, что преувеличивать популярность этого движения не стоит.
https://ria.ru/20241009/kvadrobery-1977083804.html
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общество, сергей лавров, арарат мирзоян, дмитрий песков
Общество, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян, Дмитрий Песков
Муфтий Дагестана высказался об участии детей в квадробинге

Муфтий Салимов призвал родителей больше внимания уделять детям из-за квадробинга

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДевушка в маске кошки играет с собакой
Девушка в маске кошки играет с собакой - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Девушка в маске кошки играет с собакой. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 9 окт - РИА Новости. Председатель муфтията Дагестана Абдулла Салимов, комментируя набирающую среди детей и подростков популярность движения "квадробинг", призвал родителей больше внимания уделять своим детям, чтобы на них не влияли деструктивные силы в интернете.
"Вы не поверите, ребенок покупает костюм животного, становится на четвереньки и говорит: "я – кошка", "я – собака" и начинает вот так жить. Даже если вы мне сегодня скажете: мы высоко в горах, до нас это не доходит – но интернет же дошел. И в интернете нашим детям вот так капают, капают, стучатся в дверь, говоря, что черное – это белое. Нам что нужно делать, уважаемые братья и сестры? Надо с ребенком разговаривать", – сказал Салимов во время проповеди в мечети.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
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Вчера, 05:27
Он рассказал, что однажды на собрании родителей попросил поднять руку тех, кто в день хотя бы 10-15 минут уделяет общению со своим ребенком – по его словам, никто не поднял руку.
"А в интернете не дремлют, не спят, там такое преподносят, что ребенок думает, что жить как собака надо, потому что накапали, потому что публикации часто видит, это все закладывается в голове", –заявил Салимов.
Квадробинг - направление среди детей, предполагающее копирование поведения животных. Так, в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках. Движение вызвало дискуссию в стране как среди общественности, так и среди парламентариев и политиков.
Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с коллегой из Армении Араратом Мирзояном квадроберов во время ожидания переговоров лидеров РФ и Армении в Кремле. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду в комментарии РИА Новости, что российский лидер Владимир Путин не знает о квадроберах, отметив, что преувеличивать популярность этого движения не стоит.
Девушка в маске кошки играет с собакой - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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