https://ria.ru/20241009/kvadrobing-1977302381.html

Муфтий Дагестана высказался об участии детей в квадробинге

Муфтий Дагестана высказался об участии детей в квадробинге - РИА Новости, 09.10.2024

Муфтий Дагестана высказался об участии детей в квадробинге

Председатель муфтията Дагестана Абдулла Салимов, комментируя набирающую среди детей и подростков популярность движения "квадробинг", призвал родителей больше... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T22:25

2024-10-09T22:25

2024-10-09T23:03

общество

сергей лавров

арарат мирзоян

дмитрий песков

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МАХАЧКАЛА, 9 окт - РИА Новости. Председатель муфтията Дагестана Абдулла Салимов, комментируя набирающую среди детей и подростков популярность движения "квадробинг", призвал родителей больше внимания уделять своим детям, чтобы на них не влияли деструктивные силы в интернете. "Вы не поверите, ребенок покупает костюм животного, становится на четвереньки и говорит: "я – кошка", "я – собака" и начинает вот так жить. Даже если вы мне сегодня скажете: мы высоко в горах, до нас это не доходит – но интернет же дошел. И в интернете нашим детям вот так капают, капают, стучатся в дверь, говоря, что черное – это белое. Нам что нужно делать, уважаемые братья и сестры? Надо с ребенком разговаривать", – сказал Салимов во время проповеди в мечети. Он рассказал, что однажды на собрании родителей попросил поднять руку тех, кто в день хотя бы 10-15 минут уделяет общению со своим ребенком – по его словам, никто не поднял руку. "А в интернете не дремлют, не спят, там такое преподносят, что ребенок думает, что жить как собака надо, потому что накапали, потому что публикации часто видит, это все закладывается в голове", –заявил Салимов. Квадробинг - направление среди детей, предполагающее копирование поведения животных. Так, в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках. Движение вызвало дискуссию в стране как среди общественности, так и среди парламентариев и политиков. Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с коллегой из Армении Араратом Мирзояном квадроберов во время ожидания переговоров лидеров РФ и Армении в Кремле. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду в комментарии РИА Новости, что российский лидер Владимир Путин не знает о квадроберах, отметив, что преувеличивать популярность этого движения не стоит.

https://ria.ru/20241009/kvadrobery-1977083804.html

https://ria.ru/20241003/kvadrobery-1976204332.html

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общество, сергей лавров, арарат мирзоян, дмитрий песков