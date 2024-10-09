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В Кузбассе арестовали подростка, обвиняемого в убийстве женщины
В Кузбассе арестовали подростка, обвиняемого в убийстве женщины - РИА Новости, 09.10.2024
В Кузбассе арестовали подростка, обвиняемого в убийстве женщины
Подростка из Киселевска Кемеровской области, обвиняемого в убийстве женщины, арестовали, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T09:23
2024-10-09T09:23
2024-10-09T09:23
происшествия
киселевск
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 9 окт – РИА Новости. Подростка из Киселевска Кемеровской области, обвиняемого в убийстве женщины, арестовали, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. По версии следствия, 6 октября житель Киселевска, находясь в гостях у пострадавшей, во время конфликта несколько раз ударил ее ножом в живот, женщина потеряла сознание, а подросток, чтобы скрыть следы преступления, поджег квартиру и скрылся. О задержании несовершеннолетнего подозреваемого и предъявлении ему обвинения в убийстве ведомство сообщило ранее в среду. "Сегодня… Киселевским городским судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 декабря 2024 года", – говорится в сообщении.
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происшествия, киселевск, кемеровская область, россия
Происшествия, Киселевск, Кемеровская область, Россия
В Кузбассе арестовали подростка, обвиняемого в убийстве женщины
Подростка из Кемеровской области арестовали по делу об убийстве женщины