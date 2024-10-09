Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе арестовали подростка, обвиняемого в убийстве женщины - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:23 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/kuzbass-1977095697.html
В Кузбассе арестовали подростка, обвиняемого в убийстве женщины
В Кузбассе арестовали подростка, обвиняемого в убийстве женщины - РИА Новости, 09.10.2024
В Кузбассе арестовали подростка, обвиняемого в убийстве женщины
Подростка из Киселевска Кемеровской области, обвиняемого в убийстве женщины, арестовали, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T09:23
2024-10-09T09:23
происшествия
киселевск
кемеровская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg
КЕМЕРОВО, 9 окт – РИА Новости. Подростка из Киселевска Кемеровской области, обвиняемого в убийстве женщины, арестовали, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. По версии следствия, 6 октября житель Киселевска, находясь в гостях у пострадавшей, во время конфликта несколько раз ударил ее ножом в живот, женщина потеряла сознание, а подросток, чтобы скрыть следы преступления, поджег квартиру и скрылся. О задержании несовершеннолетнего подозреваемого и предъявлении ему обвинения в убийстве ведомство сообщило ранее в среду. "Сегодня… Киселевским городским судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 декабря 2024 года", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241009/tolyatti-1977094289.html
киселевск
кемеровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_767a60e42f05eb69693d78fa6faaccfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, киселевск, кемеровская область, россия
Происшествия, Киселевск, Кемеровская область, Россия
В Кузбассе арестовали подростка, обвиняемого в убийстве женщины

Подростка из Кемеровской области арестовали по делу об убийстве женщины

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КЕМЕРОВО, 9 окт – РИА Новости. Подростка из Киселевска Кемеровской области, обвиняемого в убийстве женщины, арестовали, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
По версии следствия, 6 октября житель Киселевска, находясь в гостях у пострадавшей, во время конфликта несколько раз ударил ее ножом в живот, женщина потеряла сознание, а подросток, чтобы скрыть следы преступления, поджег квартиру и скрылся. О задержании несовершеннолетнего подозреваемого и предъявлении ему обвинения в убийстве ведомство сообщило ранее в среду.
"Сегодня… Киселевским городским судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 декабря 2024 года", – говорится в сообщении.
Место убийства двух малолетних девочек в Тольятти - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Источник: подозреваемая в убийстве сестер в Тольятти дала показания
Вчера, 09:11
 
ПроисшествияКиселевскКемеровская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала