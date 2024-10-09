https://ria.ru/20241009/kuzbass-1977095697.html

В Кузбассе арестовали подростка, обвиняемого в убийстве женщины

В Кузбассе арестовали подростка, обвиняемого в убийстве женщины - РИА Новости, 09.10.2024

В Кузбассе арестовали подростка, обвиняемого в убийстве женщины

Подростка из Киселевска Кемеровской области, обвиняемого в убийстве женщины, арестовали, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T09:23

2024-10-09T09:23

2024-10-09T09:23

происшествия

киселевск

кемеровская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg

КЕМЕРОВО, 9 окт – РИА Новости. Подростка из Киселевска Кемеровской области, обвиняемого в убийстве женщины, арестовали, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. По версии следствия, 6 октября житель Киселевска, находясь в гостях у пострадавшей, во время конфликта несколько раз ударил ее ножом в живот, женщина потеряла сознание, а подросток, чтобы скрыть следы преступления, поджег квартиру и скрылся. О задержании несовершеннолетнего подозреваемого и предъявлении ему обвинения в убийстве ведомство сообщило ранее в среду. "Сегодня… Киселевским городским судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 декабря 2024 года", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241009/tolyatti-1977094289.html

киселевск

кемеровская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, киселевск, кемеровская область, россия