Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе подростка задержали по подозрению в убийстве женщины - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:19 09.10.2024 (обновлено: 11:06 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/kuzbass-1977090294.html
В Кузбассе подростка задержали по подозрению в убийстве женщины
В Кузбассе подростка задержали по подозрению в убийстве женщины - РИА Новости, 09.10.2024
В Кузбассе подростка задержали по подозрению в убийстве женщины
Подросток подозревается в убийстве женщины в городе Киселевске Кемеровской области, он задержан, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T08:19
2024-10-09T11:06
происшествия
кемеровская область
киселевск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961890070_0:217:3253:2047_1920x0_80_0_0_fac9b865706e2ede5092506e50602850.jpg
КЕМЕРОВО, 9 окт — РИА Новости. Подросток подозревается в убийстве женщины в городе Киселевске Кемеровской области, он задержан, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. Шестого октября 2024 года поступило сообщение об обнаружении при пожаре по улице 50 лет Октября города Киселевска тела местной жительницы, при осмотре которого обнаружены телесные повреждения, указывающие на криминальный характер смерти потерпевшей. По данным пресс-службы, в ходе проведенных сотрудниками СК и уголовного розыска ГУ МВД по Кемеровской области следственных и оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность к гибели погибшей несовершеннолетнего местного жителя. "Установлено, что 6 октября 2024 года обвиняемый, находясь в гостях у пострадавшей, с которой ранее каких-либо отношений не поддерживал, в ходе внезапно возникшего конфликта нанес ей несколько ударов ножом в область живота, в результате чего потерпевшая потеряла сознание. Желая скрыть следы совершенного преступления, подросток совершил поджог квартиры и с места преступления скрылся", — говорится в сообщении. Уточняется, что возгорание обнаружила знакомая погибшей, которая находилась в ее квартире. "Несовершеннолетний задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали в ведомстве. Подростка обвиняют в совершении преступления по части первой статьи 105 УК Российской Федерации (убийство). По уголовному делу с участием следователя-криминалиста осмотрено место происшествия, обнаружено и изъято орудие преступления, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрошены свидетели.
https://ria.ru/20241004/novocherkassk-1976379722.html
https://ria.ru/20241008/tela-1977069038.html
кемеровская область
киселевск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961890070_257:0:2986:2047_1920x0_80_0_0_d986f099c395de6873a86ef5732485b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемеровская область, киселевск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Киселевск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе подростка задержали по подозрению в убийстве женщины

СК: в Кемеровской области задержали подростка, подозреваемого в убийстве женщины

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль СК России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КЕМЕРОВО, 9 окт — РИА Новости. Подросток подозревается в убийстве женщины в городе Киселевске Кемеровской области, он задержан, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
Шестого октября 2024 года поступило сообщение об обнаружении при пожаре по улице 50 лет Октября города Киселевска тела местной жительницы, при осмотре которого обнаружены телесные повреждения, указывающие на криминальный характер смерти потерпевшей.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
В Ростовской области мужчина убил топором жену, требовавшую от него подарки
4 октября, 14:34
По данным пресс-службы, в ходе проведенных сотрудниками СК и уголовного розыска ГУ МВД по Кемеровской области следственных и оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность к гибели погибшей несовершеннолетнего местного жителя.
"Установлено, что 6 октября 2024 года обвиняемый, находясь в гостях у пострадавшей, с которой ранее каких-либо отношений не поддерживал, в ходе внезапно возникшего конфликта нанес ей несколько ударов ножом в область живота, в результате чего потерпевшая потеряла сознание. Желая скрыть следы совершенного преступления, подросток совершил поджог квартиры и с места преступления скрылся", — говорится в сообщении.
Уточняется, что возгорание обнаружила знакомая погибшей, которая находилась в ее квартире.
"Несовершеннолетний задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали в ведомстве.
Подростка обвиняют в совершении преступления по части первой статьи 105 УК Российской Федерации (убийство).
По уголовному делу с участием следователя-криминалиста осмотрено место происшествия, обнаружено и изъято орудие преступления, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрошены свидетели.
Место убийства двух малолетних девочек в Тольятти - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
В Тольятти тела двух девочек нашли в квартире с ножевыми ранениями
8 октября, 22:22
 
ПроисшествияКемеровская областьКиселевскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала