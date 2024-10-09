https://ria.ru/20241009/kuzbass-1977090294.html

В Кузбассе подростка задержали по подозрению в убийстве женщины

В Кузбассе подростка задержали по подозрению в убийстве женщины - РИА Новости, 09.10.2024

В Кузбассе подростка задержали по подозрению в убийстве женщины

Подросток подозревается в убийстве женщины в городе Киселевске Кемеровской области, он задержан, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T08:19

2024-10-09T08:19

2024-10-09T11:06

происшествия

кемеровская область

киселевск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 9 окт — РИА Новости. Подросток подозревается в убийстве женщины в городе Киселевске Кемеровской области, он задержан, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. Шестого октября 2024 года поступило сообщение об обнаружении при пожаре по улице 50 лет Октября города Киселевска тела местной жительницы, при осмотре которого обнаружены телесные повреждения, указывающие на криминальный характер смерти потерпевшей. По данным пресс-службы, в ходе проведенных сотрудниками СК и уголовного розыска ГУ МВД по Кемеровской области следственных и оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность к гибели погибшей несовершеннолетнего местного жителя. "Установлено, что 6 октября 2024 года обвиняемый, находясь в гостях у пострадавшей, с которой ранее каких-либо отношений не поддерживал, в ходе внезапно возникшего конфликта нанес ей несколько ударов ножом в область живота, в результате чего потерпевшая потеряла сознание. Желая скрыть следы совершенного преступления, подросток совершил поджог квартиры и с места преступления скрылся", — говорится в сообщении. Уточняется, что возгорание обнаружила знакомая погибшей, которая находилась в ее квартире. "Несовершеннолетний задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали в ведомстве. Подростка обвиняют в совершении преступления по части первой статьи 105 УК Российской Федерации (убийство). По уголовному делу с участием следователя-криминалиста осмотрено место происшествия, обнаружено и изъято орудие преступления, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрошены свидетели.

https://ria.ru/20241004/novocherkassk-1976379722.html

https://ria.ru/20241008/tela-1977069038.html

кемеровская область

киселевск

россия

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происшествия, кемеровская область, киселевск, россия, следственный комитет россии (ск рф)