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Минобороны рассказало об освобождении Покровского в Курской области - РИА Новости, 09.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:27 09.10.2024 (обновлено: 16:37 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/kurskaya-1977242138.html
Минобороны рассказало об освобождении Покровского в Курской области
Минобороны рассказало об освобождении Покровского в Курской области - РИА Новости, 09.10.2024
Минобороны рассказало об освобождении Покровского в Курской области
Населенный пункт Покровский в Суджанском районе Курской области освободили десантники, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:27
2024-10-09T16:37
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
россия
безопасность
вооруженные силы украины
бмп-2
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Населенный пункт Покровский в Суджанском районе Курской области освободили десантники, сообщило Минобороны РФ."Подразделения воздушно-десантных войск в составе группировки войск "Север" освободили населенный пункт Покровский, расположенный в Суджанском районе Курской области. По ходу продвижения российские десантники взяли штурмом опорные пункты ВСУ", - сказано в сообщении ведомства.Как отмечают в министерстве, при доразведке позиций ВСУ десантники вскрыли основные огневые средства противника. Штурмовые действия начались сразу после артподготовки. Подавив огневые точки, десантники зашли на опорный пункт ВСУ и овладели им."Противник был напуган, побросал свои позиции, даже документы побросали", - рассказал командир роты отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, слова которого приводит Минобороны.По словам командира, в освобождении Покровского были задействованы штурмовые группы на БМП-2.
курская область
суджанский район
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Кадры из освобожденного населенного пункта Покровский в ДНР
Первые кадры РИА Новости из населенного пункта Покровский в ДНР, об освобождении которого Минобороны сообщило в среду.
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курская область, суджанский район, россия, безопасность, вооруженные силы украины, бмп-2, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, БМП-2, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало об освобождении Покровского в Курской области

МО РФ: населенный пункт Покровский в Суджанском районе освободили десантники

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Населенный пункт Покровский в Суджанском районе Курской области освободили десантники, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения воздушно-десантных войск в составе группировки войск "Север" освободили населенный пункт Покровский, расположенный в Суджанском районе Курской области. По ходу продвижения российские десантники взяли штурмом опорные пункты ВСУ", - сказано в сообщении ведомства.
© ИнфографикаРоссийские войска освободили Новою Сорочину и Покровский в Курской области
Российские войска освободили Новою Сорочину и Покровский в Курской области
© Инфографика
Российские войска освободили Новою Сорочину и Покровский в Курской области
Как отмечают в министерстве, при доразведке позиций ВСУ десантники вскрыли основные огневые средства противника. Штурмовые действия начались сразу после артподготовки. Подавив огневые точки, десантники зашли на опорный пункт ВСУ и овладели им.
"Противник был напуган, побросал свои позиции, даже документы побросали", - рассказал командир роты отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, слова которого приводит Минобороны.
По словам командира, в освобождении Покровского были задействованы штурмовые группы на БМП-2.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджанский районРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныБМП-2Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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