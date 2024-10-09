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Минобороны рассказало об освобождении Покровского в Курской области

Минобороны рассказало об освобождении Покровского в Курской области - РИА Новости, 09.10.2024

Минобороны рассказало об освобождении Покровского в Курской области

Населенный пункт Покровский в Суджанском районе Курской области освободили десантники, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T16:27

2024-10-09T16:27

2024-10-09T16:37

специальная военная операция на украине

курская область

суджанский район

россия

безопасность

вооруженные силы украины

бмп-2

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Населенный пункт Покровский в Суджанском районе Курской области освободили десантники, сообщило Минобороны РФ."Подразделения воздушно-десантных войск в составе группировки войск "Север" освободили населенный пункт Покровский, расположенный в Суджанском районе Курской области. По ходу продвижения российские десантники взяли штурмом опорные пункты ВСУ", - сказано в сообщении ведомства.Как отмечают в министерстве, при доразведке позиций ВСУ десантники вскрыли основные огневые средства противника. Штурмовые действия начались сразу после артподготовки. Подавив огневые точки, десантники зашли на опорный пункт ВСУ и овладели им."Противник был напуган, побросал свои позиции, даже документы побросали", - рассказал командир роты отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, слова которого приводит Минобороны.По словам командира, в освобождении Покровского были задействованы штурмовые группы на БМП-2.

курская область

суджанский район

россия

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Кадры из освобожденного населенного пункта Покровский в ДНР Первые кадры РИА Новости из населенного пункта Покровский в ДНР, об освобождении которого Минобороны сообщило в среду. 2024-10-09T16:27 true PT4M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, суджанский район, россия, безопасность, вооруженные силы украины, бмп-2, министерство обороны рф (минобороны рф)