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ВС России нанесли удары по силам девяти бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.10.2024
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14:23 09.10.2024 (обновлено: 14:46 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/kurskaya-1977199505.html
ВС России нанесли удары по силам девяти бригад ВСУ в Курской области
ВС России нанесли удары по силам девяти бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.10.2024
ВС России нанесли удары по силам девяти бригад ВСУ в Курской области
Российские авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение подразделениям девяти бригад ВСУ в 14 районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:23
2024-10-09T14:46
специальная военная операция на украине
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сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение подразделениям девяти бригад ВСУ в 14 районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Бондаревка, Дарьино, Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Леонидово, Мартыновка, Михайловка, Меловый, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Плехово, Толстый Луг и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения восьми бригад ВСУ в 11 районах Сумской области, добавили в ведомстве.
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курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удары по силам девяти бригад ВСУ в Курской области

МО: ВС России ударили по живой силе и технике ВСУ в 14 районах Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий заряжает РСЗО "Ураган"
Российский военнослужащий заряжает РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий заряжает РСЗО "Ураган". Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение подразделениям девяти бригад ВСУ в 14 районах Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Бондаревка, Дарьино, Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Леонидово, Мартыновка, Михайловка, Меловый, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Плехово, Толстый Луг и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения восьми бригад ВСУ в 11 районах Сумской области, добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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