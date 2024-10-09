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ВС России нанесли удары по силам девяти бригад ВСУ в Курской области
ВС России нанесли удары по силам девяти бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.10.2024
ВС России нанесли удары по силам девяти бригад ВСУ в Курской области
Российские авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение подразделениям девяти бригад ВСУ в 14 районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:23
2024-10-09T14:23
2024-10-09T14:46
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение подразделениям девяти бригад ВСУ в 14 районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Бондаревка, Дарьино, Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Леонидово, Мартыновка, Михайловка, Меловый, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Плехово, Толстый Луг и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения восьми бригад ВСУ в 11 районах Сумской области, добавили в ведомстве.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ВС России нанесли удары по силам девяти бригад ВСУ в Курской области
МО: ВС России ударили по живой силе и технике ВСУ в 14 районах Курской области