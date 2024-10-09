https://ria.ru/20241009/kurskaya-1977199505.html

ВС России нанесли удары по силам девяти бригад ВСУ в Курской области

ВС России нанесли удары по силам девяти бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.10.2024

ВС России нанесли удары по силам девяти бригад ВСУ в Курской области

Российские авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение подразделениям девяти бригад ВСУ в 14 районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T14:23

2024-10-09T14:23

2024-10-09T14:46

специальная военная операция на украине

курская область

россия

сумская область

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976693853_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1a148be83f130f8fda5f0f6c9b99e1a4.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение подразделениям девяти бригад ВСУ в 14 районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Бондаревка, Дарьино, Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Леонидово, Мартыновка, Михайловка, Меловый, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Плехово, Толстый Луг и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения восьми бригад ВСУ в 11 районах Сумской области, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф