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Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области - РИА Новости, 09.10.2024
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14:04 09.10.2024 (обновлено: 14:28 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/kurskaya-1977192423.html
Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области
Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области - РИА Новости, 09.10.2024
Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области
Российские войска освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области, сообщается в сводке министерства обороны. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:04
2024-10-09T14:28
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
валерий герасимов
россия
брянская область
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские войска освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области, сообщается в сводке министерства обороны."Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский", — заявили в ведомстве. Кроме того, бойцы "Севера" поразили формирования десяти украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Нового Пути и Плехово. Они также отразили две атаки в направлении Любимовки и Плехово, в результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными.Отмечается, что российские военные продолжают действия по разгрому группировок противника, проникших на территорию Курской области.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 9 октября, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 21 350 военнослужащих и 136 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241009/kursk-1977135931.html
https://ria.ru/20241009/naemniki-1977085312.html
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курская область
россия
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безопасность, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, валерий герасимов, россия, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Валерий Герасимов, Россия, Брянская область
Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области

Минобороны: ВС РФ освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские войска освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области, сообщается в сводке министерства обороны.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский", — заявили в ведомстве.
© ИнфографикаРоссийские войска освободили Новою Сорочину и Покровский в Курской области
Российские войска освободили Новою Сорочину и Покровский в Курской области
© Инфографика
Российские войска освободили Новою Сорочину и Покровский в Курской области
Кроме того, бойцы "Севера" поразили формирования десяти украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Нового Пути и Плехово.
Они также отразили две атаки в направлении Любимовки и Плехово, в результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными.
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Отмечается, что российские военные продолжают действия по разгрому группировок противника, проникших на территорию Курской области.
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В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВалерий ГерасимовРоссияБрянская область
 
 
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