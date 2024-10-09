Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области
Минобороны: ВС РФ освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские войска освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области, сообщается в сводке министерства обороны.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский", — заявили в ведомстве.
© ИнфографикаРоссийские войска освободили Новою Сорочину и Покровский в Курской области
© Инфографика
Российские войска освободили Новою Сорочину и Покровский в Курской области
Кроме того, бойцы "Севера" поразили формирования десяти украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Нового Пути и Плехово.
Они также отразили две атаки в направлении Любимовки и Плехово, в результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными.
Отмечается, что российские военные продолжают действия по разгрому группировок противника, проникших на территорию Курской области.
Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным на 9 октября, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 21 350 военнослужащих и 136 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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