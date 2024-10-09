https://ria.ru/20241009/kurskaya-1977192423.html

Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области

Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области - РИА Новости, 09.10.2024

Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области

Российские войска освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области, сообщается в сводке министерства обороны. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T14:04

2024-10-09T14:04

2024-10-09T14:28

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

валерий герасимов

россия

брянская область

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские войска освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области, сообщается в сводке министерства обороны."Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский", — заявили в ведомстве. Кроме того, бойцы "Севера" поразили формирования десяти украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Нового Пути и Плехово. Они также отразили две атаки в направлении Любимовки и Плехово, в результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными.Отмечается, что российские военные продолжают действия по разгрому группировок противника, проникших на территорию Курской области.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 9 октября, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 21 350 военнослужащих и 136 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241009/kursk-1977135931.html

https://ria.ru/20241009/naemniki-1977085312.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, валерий герасимов, россия, брянская область