https://ria.ru/20241009/kursk-1977292529.html

В Курской области создали министерство восстановления приграничья

В Курской области создали министерство восстановления приграничья - РИА Новости, 09.10.2024

В Курской области создали министерство восстановления приграничья

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о создании в структуре исполнительных органов власти региона министерства восстановления и развития... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T20:44

2024-10-09T20:44

2024-10-09T20:49

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

россия

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РЯЗАНЬ, 9 окт - РИА Новости. Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о создании в структуре исполнительных органов власти региона министерства восстановления и развития приграничья."Утвердил структуру исполнительных органов Курской области, она претерпела ряд изменений… Создано новое министерство восстановления и развития приграничья", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241009/kurskaya-1977242138.html

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курская область, алексей смирнов (политик) , россия