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В Курской области создали министерство восстановления приграничья - РИА Новости, 09.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:44 09.10.2024 (обновлено: 20:49 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/kursk-1977292529.html
В Курской области создали министерство восстановления приграничья
В Курской области создали министерство восстановления приграничья - РИА Новости, 09.10.2024
В Курской области создали министерство восстановления приграничья
Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о создании в структуре исполнительных органов власти региона министерства восстановления и развития... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T20:44
2024-10-09T20:49
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
россия
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РЯЗАНЬ, 9 окт - РИА Новости. Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о создании в структуре исполнительных органов власти региона министерства восстановления и развития приграничья."Утвердил структуру исполнительных органов Курской области, она претерпела ряд изменений… Создано новое министерство восстановления и развития приграничья", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241009/kurskaya-1977242138.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия
В Курской области создали министерство восстановления приграничья

В Курской области создали министерство восстановления и развития приграничья

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в Курской области
Военнослужащие в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие в Курской области. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 9 окт - РИА Новости. Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о создании в структуре исполнительных органов власти региона министерства восстановления и развития приграничья.
"Утвердил структуру исполнительных органов Курской области, она претерпела ряд изменений… Создано новое министерство восстановления и развития приграничья", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)Россия
 
 
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