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Курбангалееву* объявили в международный розыск за фейки о российской армии - РИА Новости, 09.10.2024
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08:13 09.10.2024 (обновлено: 12:38 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/kurbangaleeva-1977089851.html
Курбангалееву* объявили в международный розыск за фейки о российской армии
Курбангалееву* объявили в международный розыск за фейки о российской армии - РИА Новости, 09.10.2024
Курбангалееву* объявили в международный розыск за фейки о российской армии
Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева*, обвиняемая в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T08:13
2024-10-09T12:38
россия
москва
прага
фарида курбангалеева
youtube
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева*, обвиняемая в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды, объявлена в международный розыск, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Курбангалеева Фарида Рашидовна* объявлена в международный розыск", — говорится в документах. Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года. Бывшей телеведущей заочно предъявлено обвинение в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды (часть 2 статьи 205-2 и пункт "д" части 2 статьи 207-3 УК России). Замоскворецкий суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента ее фактического задержания на территории России либо передачи правоохранительным органам России в случае экстрадиции или депортации. Курбангалеева* с 2007 по 2014 год была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге. В конце июня Минюст внес Курбангалееву* в реестр иностранных агентов. До этого ее добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20241007/roskomnadzor-1976744767.html
https://ria.ru/20241009/inoagent-1977083249.html
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россия, москва, прага, фарида курбангалеева, youtube, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Москва, Прага, Фарида Курбангалеева, YouTube, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Курбангалееву* объявили в международный розыск за фейки о российской армии

Экс-телеведущую Курбангалееву объявили в международный розыск за фейки о ВС РФ

CC BY 4.0 / Tatarstan.ru (cropped) / House on the PatriarchsФарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов)
Фарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов) - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
CC BY 4.0 / Tatarstan.ru (cropped) / House on the Patriarchs
Фарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов). Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева*, обвиняемая в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды, объявлена в международный розыск, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Курбангалеева Фарида Рашидовна* объявлена в международный розыск", — говорится в документах.
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7 октября, 12:28
Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года.
Бывшей телеведущей заочно предъявлено обвинение в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды (часть 2 статьи 205-2 и пункт "д" части 2 статьи 207-3 УК России).
Замоскворецкий суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента ее фактического задержания на территории России либо передачи правоохранительным органам России в случае экстрадиции или депортации.
Курбангалеева* с 2007 по 2014 год была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.
В конце июня Минюст внес Курбангалееву* в реестр иностранных агентов. До этого ее добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иноагента.
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РоссияМоскваПрагаФарида КурбангалееваYouTubeФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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