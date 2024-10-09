https://ria.ru/20241009/kurbangaleeva-1977089851.html

Курбангалееву* объявили в международный розыск за фейки о российской армии

Курбангалееву* объявили в международный розыск за фейки о российской армии - РИА Новости, 09.10.2024

Курбангалееву* объявили в международный розыск за фейки о российской армии

Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева*, обвиняемая в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T08:13

2024-10-09T08:13

2024-10-09T12:38

россия

москва

прага

фарида курбангалеева

youtube

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева*, обвиняемая в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды, объявлена в международный розыск, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Курбангалеева Фарида Рашидовна* объявлена в международный розыск", — говорится в документах. Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года. Бывшей телеведущей заочно предъявлено обвинение в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды (часть 2 статьи 205-2 и пункт "д" части 2 статьи 207-3 УК России). Замоскворецкий суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента ее фактического задержания на территории России либо передачи правоохранительным органам России в случае экстрадиции или депортации. Курбангалеева* с 2007 по 2014 год была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге. В конце июня Минюст внес Курбангалееву* в реестр иностранных агентов. До этого ее добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20241007/roskomnadzor-1976744767.html

https://ria.ru/20241009/inoagent-1977083249.html

россия

москва

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россия, москва, прага, фарида курбангалеева, youtube, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)