https://ria.ru/20241009/kurbangaleeva-1977089851.html
Курбангалееву* объявили в международный розыск за фейки о российской армии
Курбангалееву* объявили в международный розыск за фейки о российской армии - РИА Новости, 09.10.2024
Курбангалееву* объявили в международный розыск за фейки о российской армии
Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева*, обвиняемая в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T08:13
2024-10-09T08:13
2024-10-09T12:38
россия
москва
прага
фарида курбангалеева
youtube
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955561855_314:143:1621:878_1920x0_80_0_0_4239fe026b5a7c410d57a8c56b7c4699.jpg
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева*, обвиняемая в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды, объявлена в международный розыск, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Курбангалеева Фарида Рашидовна* объявлена в международный розыск", — говорится в документах. Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года. Бывшей телеведущей заочно предъявлено обвинение в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды (часть 2 статьи 205-2 и пункт "д" части 2 статьи 207-3 УК России). Замоскворецкий суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента ее фактического задержания на территории России либо передачи правоохранительным органам России в случае экстрадиции или депортации. Курбангалеева* с 2007 по 2014 год была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге. В конце июня Минюст внес Курбангалееву* в реестр иностранных агентов. До этого ее добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20241007/roskomnadzor-1976744767.html
https://ria.ru/20241009/inoagent-1977083249.html
россия
москва
прага
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955561855_107:0:1816:1282_1920x0_80_0_0_d6b7111d81f86ae16cf03d209619c677.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, прага, фарида курбангалеева, youtube, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Москва, Прага, Фарида Курбангалеева, YouTube, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Курбангалееву* объявили в международный розыск за фейки о российской армии
Экс-телеведущую Курбангалееву объявили в международный розыск за фейки о ВС РФ