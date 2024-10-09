https://ria.ru/20241009/kuraga-1587050247.html

"Плоды мудрости" для похудения и здоровья сосудов: польза и вред кураги

"Плоды мудрости" для похудения и здоровья сосудов: польза и вред кураги - РИА Новости, 09.10.2024

"Плоды мудрости" для похудения и здоровья сосудов: польза и вред кураги

Курага – это популярный сухофрукт, богатый витаминами и микроэлементами. Какую он несет пользу и кому противопоказан к употреблению – в материале РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T09:34

2024-10-09T09:34

2024-10-09T09:34

продукты

абрикосы

здоровый образ жизни (зож)

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Курага – это популярный сухофрукт, богатый витаминами и микроэлементами. Какую он несет пользу и кому противопоказан к употреблению – в материале РИА Новости.Родина и история курагиСухофрукт производят из плодов абрикосового дерева путем естественной сушки на солнце. Первыми это начали делать жители Средней Азии и Северного Китая. Эти территории являются родиной и самого абрикоса.Древние китайцы называли курагу "плодом мудрости". Ее считали ценным продуктом, запасали на зиму. Также плоды брали с собой в плавание моряки для укрепления иммунитета.В странах Востока сушеные абрикосы считаются символом достатка. Их до сих пор дарят влюбленным парам на свадьбу.Абрикосы для производства кураги выращивают в Краснодарском крае, на Кавказе, Дальнем Востоке, в Средней Азии и в Республике Крым. Сушеный плод с косточкой называется урюк, а наиболее популярное название "курага" относится к фрукту без семени.Чем полезна курагаВ продукте содержатся витамины группы А, С, РР, В1, В2 и минералы, такие как фосфор, натрий, кальций, магний, железо. Вместе они укрепляют кости и иммунитет. Клетчатка в составе кураги нормализует работу ЖКТ, спасает от запоров, способствует выводу токсинов и шлаков, очищая печень.Большое количество калия в кураге благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, помогает снизить высокое кровяное давление, а также выводит из организма излишки воды и способствует быстрому похудению.— Калий поддерживает в норме кислотно-щелочной баланс в крови, но выходит вместе с водой. При его дефиците может нарушиться водно-электролитный баланс, кроме того, вероятны нервные тики, мышечные судороги, аритмия и отеки. Курага поможет пополнить запас микроэлемента в организме, — рассказала диетолог Елена Кален.Может ли она быть вреднаПри язве желудка и других заболеваниях двенадцатиперстной кишки, а также щитовидной железы курага может нанести вред, потому есть ее нужно с осторожностью. Также употребление сухофрукта может привести к повышенному газообразованию из-за содержания сахаров и пищевых волокон, которые активно взаимодействуют с бактериями в толстой кишке. Для того чтобы этого избежать, следует пить больше жидкости.Помимо всего, курага может вызвать аллергию.— Если после употребления продукта возникли какие-либо аллергические реакции, необходимо принять антигистаминные препараты и исключить сухофрукт из своего рациона, — отметила Елена Кален.Как применяют в медицинеУпотребление кураги поможет поддержать молодость и здоровье кожи, ногтей и волос. Кроме того, плоды быстро утоляют голод, дают долгое чувство насыщения. При умеренном потреблении продукт — хорошая альтернатива десертам.Полезна курага и для беременных женщин. Она стабилизирует уровень гемоглобина, препятствует образованию отеков, выступает в качестве ценного источника витаминов и облегчает течение токсикоза.С полугодовалого возраста можно вводить курагу в рацион ребенка. Она поможет для развития костей и мышц, насытит энергией и пополнит запасы витаминов.Специалисты разрешают есть курагу в умеренных количествах при сахарном диабете. Продукт имеет гликемический индекс, равный 35 единицам. Это не превышает границы нормы, а значит, не приводит к резкому скачку сахара в крови. Дневная норма кураги при диабете - 2-3 штуки, однако стоит учитывать индивидуальный особенности и рекомендации лечащего врача.Применение в кулинарииПродукт используют для начинки пирогов, в различных десертах. Он хорошо сочетается с говядиной, курицей, "молочкой". Также из сушеных абрикосов и других сухофруктов делают витаминные смеси, морсы и компоты. Многие любят ароматные алкогольные настойки из кураги.Компот из кураги и черносливаИнгредиенты на 6 порций:Приготовление:Сухофрукты промыть, вымочить 10 минут в кипятке.Вскипятить воду с сахаром, положить в нее курагу и чернослив, и варить около 15 минут. Затем выключить огонь, добавить лимонную кислоту и оставить на час под крышкой.Подавать можно как в теплом, так и холодном виде.Творожный кекс с курагойИнгредиенты:Приготовление:Сливочное масло растопить, творог размять, яйца взбить с сахаром и ванилином. Муку просеять и добавить к яйцам. В массу влить растопленное масло, добавить творог, сметану и разрыхлитель. Замесить густое, но не крутое тесто.Курагу для начинки предварительно замочить в горячей воде на 15 минут, затем тщательно промыть, обдать кипятком и нарезать небольшими кусочками.Соединить курагу с тестом, перемешать, выложить массу в смазанную сливочным маслом форму. Выпекать около 40 минут в разогретой до 180° духовке.Готовый кекс полить водой с растворенным в ней сахаром.Как выбрать и хранитьКачественный продукт имеет бледный коричневый или желтый цвет. Если сухофрукты яркие, то, скорее всего, при их обработке использовались химикаты.На ощупь курага должна быть жилистой и сухой. Если она жирная и размазывается по руке, значит, ее неправильно хранили или изготовили из некачественного сырья.Не должно быть у сушеного абрикоса и винного послевкусия. Если оно присутствует, вероятно, производитель нарушил технологию изготовления.Хранить продукт можно в стеклянной банке, в сухом, темном и прохладном помещении, или же холодильнике. Так она может пролежать в течение 12 месяцев без потери вкусовых качеств.Как правильно употреблятьДневная норма калия, железа, каротина, витаминной группы В содержится в 100 граммах кураги. Увеличивать порцию не стоит, иначе можно вызвать расстройство кишечника.Употреблять продукт перед сном можно, но в умеренных количествах. Если вы придерживаетесь диетической схемы питания, то есть сухофрукт нужно есть утром или днем — до 16 часов.Калорийность кураги на 100 грамм продукта - 215 килокалорий.

https://rsport.ria.ru/20200813/1575745564.html

https://ria.ru/20190929/1559246001.html

https://ria.ru/20191015/1559821860.html

https://ria.ru/20241003/inzhir-1584539834.html

https://radiosputnik.ru/20201104/zozh-1583046812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

продукты, абрикосы, здоровый образ жизни (зож)