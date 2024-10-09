https://ria.ru/20241009/kupyansk-1977091039.html

Российские войска уничтожили цех сборки БПЛА ВСУ в Купянске, сообщили в ЛНР

Российские войска уничтожили цех сборки БПЛА ВСУ в Купянске, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 09.10.2024

Российские войска уничтожили цех сборки БПЛА ВСУ в Купянске, сообщили в ЛНР

Российские войска поразили цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянске и уничтожили три переправы через реку Оскол, протекающую в городе и окрестностях, сообщил РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T08:29

2024-10-09T08:29

2024-10-09T08:29

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Российские войска поразили цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянске и уничтожили три переправы через реку Оскол, протекающую в городе и окрестностях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. "Уничтожено три переправы через реку Оскол, железнодорожный мост через реку Песчаная, в Купянске поражен цех по сборке БПЛА и склад РАВ. В населенном пункте Купянск-Узловой поражено место стоянки бронетехники и склад ГСМ", - сказал эксперт. По словам Марочко, каждый день ВС РФ атакуют украинские войска на данном направлении. Также значительно возросло количество артналетов и поражений критически важной инфраструктуры ВСУ. Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение ряду украинских бригад в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Осиново, Григоровка, Кучеровка, Копанки и Дружелюбовка Харьковской области, противник потерял свыше 425 военнослужащих, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20241008/spetsoperatsiya-1977037205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность