https://ria.ru/20241009/kupyansk-1977091039.html
Российские войска уничтожили цех сборки БПЛА ВСУ в Купянске, сообщили в ЛНР
Российские войска уничтожили цех сборки БПЛА ВСУ в Купянске, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 09.10.2024
Российские войска уничтожили цех сборки БПЛА ВСУ в Купянске, сообщили в ЛНР
Российские войска поразили цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянске и уничтожили три переправы через реку Оскол, протекающую в городе и окрестностях, сообщил РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T08:29
2024-10-09T08:29
2024-10-09T08:29
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Российские войска поразили цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянске и уничтожили три переправы через реку Оскол, протекающую в городе и окрестностях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. "Уничтожено три переправы через реку Оскол, железнодорожный мост через реку Песчаная, в Купянске поражен цех по сборке БПЛА и склад РАВ. В населенном пункте Купянск-Узловой поражено место стоянки бронетехники и склад ГСМ", - сказал эксперт. По словам Марочко, каждый день ВС РФ атакуют украинские войска на данном направлении. Также значительно возросло количество артналетов и поражений критически важной инфраструктуры ВСУ. Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение ряду украинских бригад в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Осиново, Григоровка, Кучеровка, Копанки и Дружелюбовка Харьковской области, противник потерял свыше 425 военнослужащих, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов.
https://ria.ru/20241008/spetsoperatsiya-1977037205.html
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РИА Новости
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россия, луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска уничтожили цех сборки БПЛА ВСУ в Купянске, сообщили в ЛНР
Марочко: ВС РФ уничтожили цех сборки БПЛА для ВСУ и склад вооружений в Купянске