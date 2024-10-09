https://ria.ru/20241009/krokus-1977262244.html

РКК поможет детям, потерявшим родителей при теракте в "Крокусе"

РКК поможет детям, потерявшим родителей при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 09.10.2024

РКК поможет детям, потерявшим родителей при теракте в "Крокусе"

Российский Красный Крест предоставит дополнительную финансовую помощь для улучшения жилищных условий детей, потерявших одного или обоих родителей в результате... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T17:45

2024-10-09T17:45

2024-10-09T17:45

красногорск

крокус сити холл

красный крест

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российский Красный Крест предоставит дополнительную финансовую помощь для улучшения жилищных условий детей, потерявших одного или обоих родителей в результате теракта в "Крокус сити холле", а также оплатит либо компенсирует обустройство мест захоронения погибших, сообщили в организации. "РКК предоставит дополнительную финансовую помощь для улучшения жилищных условий детей, потерявших одного или обоих родителей в результате теракта: мы будем возмещать расходы на ремонт и благоустройство их жилья. РКК также оплатит либо компенсирует обустройство мест захоронения погибших", - говорится в Telegram-канале организации. В Российском Красном Кресте отметили, что новые меры – это еще один шаг на пути долгосрочной помощи пострадавшим вследствие теракта в "Крокусе". Каждый случай рассматривается индивидуально специальной комиссией, а менеджеры РКК продолжают поддерживать семьи на всех этапах оформления помощи. Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240328/krokus-1936406874.html

красногорск

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красногорск, крокус сити холл, красный крест