РКК поможет детям, потерявшим родителей при теракте в "Крокусе"
РКК оплатит или компенсирует обустройство мест захоронения погибших в "Крокусе"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российский Красный Крест предоставит дополнительную финансовую помощь для улучшения жилищных условий детей, потерявших одного или обоих родителей в результате теракта в "Крокус сити холле", а также оплатит либо компенсирует обустройство мест захоронения погибших, сообщили в организации.
"РКК предоставит дополнительную финансовую помощь для улучшения жилищных условий детей, потерявших одного или обоих родителей в результате теракта: мы будем возмещать расходы на ремонт и благоустройство их жилья. РКК также оплатит либо компенсирует обустройство мест захоронения погибших", - говорится в Telegram-канале организации.
В Российском Красном Кресте отметили, что новые меры – это еще один шаг на пути долгосрочной помощи пострадавшим вследствие теракта в "Крокусе". Каждый случай рассматривается индивидуально специальной комиссией, а менеджеры РКК продолжают поддерживать семьи на всех этапах оформления помощи.
Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.