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РКК поможет детям, потерявшим родителей при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 09.10.2024
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17:45 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/krokus-1977262244.html
РКК поможет детям, потерявшим родителей при теракте в "Крокусе"
РКК поможет детям, потерявшим родителей при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 09.10.2024
РКК поможет детям, потерявшим родителей при теракте в "Крокусе"
Российский Красный Крест предоставит дополнительную финансовую помощь для улучшения жилищных условий детей, потерявших одного или обоих родителей в результате... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T17:45
2024-10-09T17:45
красногорск
крокус сити холл
красный крест
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российский Красный Крест предоставит дополнительную финансовую помощь для улучшения жилищных условий детей, потерявших одного или обоих родителей в результате теракта в "Крокус сити холле", а также оплатит либо компенсирует обустройство мест захоронения погибших, сообщили в организации. "РКК предоставит дополнительную финансовую помощь для улучшения жилищных условий детей, потерявших одного или обоих родителей в результате теракта: мы будем возмещать расходы на ремонт и благоустройство их жилья. РКК также оплатит либо компенсирует обустройство мест захоронения погибших", - говорится в Telegram-канале организации. В Российском Красном Кресте отметили, что новые меры – это еще один шаг на пути долгосрочной помощи пострадавшим вследствие теракта в "Крокусе". Каждый случай рассматривается индивидуально специальной комиссией, а менеджеры РКК продолжают поддерживать семьи на всех этапах оформления помощи. Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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красногорск, крокус сити холл, красный крест
Красногорск, Крокус Сити Холл, Красный Крест
РКК поможет детям, потерявшим родителей при теракте в "Крокусе"

РКК оплатит или компенсирует обустройство мест захоронения погибших в "Крокусе"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российский Красный Крест предоставит дополнительную финансовую помощь для улучшения жилищных условий детей, потерявших одного или обоих родителей в результате теракта в "Крокус сити холле", а также оплатит либо компенсирует обустройство мест захоронения погибших, сообщили в организации.
"РКК предоставит дополнительную финансовую помощь для улучшения жилищных условий детей, потерявших одного или обоих родителей в результате теракта: мы будем возмещать расходы на ремонт и благоустройство их жилья. РКК также оплатит либо компенсирует обустройство мест захоронения погибших", - говорится в Telegram-канале организации.
В Российском Красном Кресте отметили, что новые меры – это еще один шаг на пути долгосрочной помощи пострадавшим вследствие теракта в "Крокусе". Каждый случай рассматривается индивидуально специальной комиссией, а менеджеры РКК продолжают поддерживать семьи на всех этапах оформления помощи.
Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
РКК собрал на помощь пострадавшим от теракта более 1,2 миллиарда рублей
28 марта, 15:38
 
КрасногорскКрокус Сити ХоллКрасный Крест
 
 
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