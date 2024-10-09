https://ria.ru/20241009/kreml-1977253674.html
Лукашенко и Путин продолжают общение в Кремле
Лукашенко и Путин продолжают общение в Кремле - РИА Новости, 09.10.2024
Лукашенко и Путин продолжают общение в Кремле
Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным после прошедшей в Кремле торжественной церемонии, в ходе... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T17:10
2024-10-09T17:10
2024-10-09T17:22
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
россия
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МИНСК, 9 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным после прошедшей в Кремле торжественной церемонии, в ходе которой глава белорусского государства был награжден высшей госнаградой РФ орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого"."А прямо сейчас Лукашенко и Путин общение продолжают", - говорится в сообщении. Уточняется, что Лукашенко "еще в Кремле".В сообщении также описывается рабочий день Лукашенко в среду: сначала около часа длились переговоры лидеров двух стран в расширенном составе, затем они пообщались один на один "достаточно кратко, около 15 минут". После этого прошла церемония награждения.
https://ria.ru/20241009/peregovory-1977192747.html
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александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, Россия
Лукашенко и Путин продолжают общение в Кремле
Пул Первого: Лукашенко и Путин продолжают общение в Кремле