https://ria.ru/20241009/krasnojarsk-1977127812.html

Жительница Красноярска предстанет перед судом за поджог автомобиля соседей

Жительница Красноярска предстанет перед судом за поджог автомобиля соседей - РИА Новости, 09.10.2024

Жительница Красноярска предстанет перед судом за поджог автомобиля соседей

Жительница Красноярска предстанет перед судом за поджог автомобиля своих соседей во дворе дома, который она совершила из-за шумного ремонта в их квартире,... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T10:59

2024-10-09T10:59

2024-10-09T10:59

происшествия

красноярск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 9 окт – РИА Новости. Жительница Красноярска предстанет перед судом за поджог автомобиля своих соседей во дворе дома, который она совершила из-за шумного ремонта в их квартире, сообщает МВД по Красноярскому краю. По данным ведомства, в ночь на 19 августа 60-летняя женщина вышла из дома на улицу и подожгла автомобиль, принадлежащий 60-летнему соседу. Местный житель потушил огонь, позже полицейские подтвердили, что автомобиль загорелся не сам. "Женщина призналась, что испытывает неприязнь к своим соседям из-за того, что ей мешает шум от ремонтных работ в их в квартире. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она решила отомстить нарушителям своего спокойствия", - говорится в сообщении. В МВД отмечают, что женщина полностью возместила ущерб, составивший 180 тысяч рублей. Уголовное дело по статье 167 УК РФ "умышленные уничтожение или повреждение имущества" направлено в суд. На время следствия мстительнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20241004/novocherkassk-1976379722.html

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происшествия, красноярск, красноярский край, россия