https://ria.ru/20241009/krasnojarsk-1977100341.html
В Красноярске проверят сообщения о запуске фейерверка из кабриолета
В Красноярске проверят сообщения о запуске фейерверка из кабриолета - РИА Новости, 09.10.2024
В Красноярске проверят сообщения о запуске фейерверка из кабриолета
Полиция выясняет обстоятельства запуска фейерверков с кабриолета, который ехал по мосту в Красноярске, один из залпов сработал в нескольких метрах от другого... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T10:02
2024-10-09T10:02
2024-10-09T10:02
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 9 окт – РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства запуска фейерверков с кабриолета, который ехал по мосту в Красноярске, один из залпов сработал в нескольких метрах от другого движущегося авто, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД. В среду в соцсетях появились сообщения о том, что пассажиры желтого кабриолета решили запустить фейерверк прямо на ходу на Николаевском мосту в Красноярске, один из залпов взорвался рядом с другим проезжающим автомобилем. "В полицию не обращались (по данному факту – ред.), в ходе мониторинга соцсетей увидели, сейчас выясняем все обстоятельства", - сказали в пресс-службе МВД.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск
В Красноярске проверят сообщения о запуске фейерверка из кабриолета
Полиция выясняет обстоятельства запуска фейерверков из кабриолета в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 9 окт – РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства запуска фейерверков с кабриолета, который ехал по мосту в Красноярске, один из залпов сработал в нескольких метрах от другого движущегося авто, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
В среду в соцсетях появились сообщения о том, что пассажиры желтого кабриолета решили запустить фейерверк прямо на ходу на Николаевском мосту в Красноярске, один из залпов взорвался рядом с другим проезжающим автомобилем.
"В полицию не обращались (по данному факту – ред.), в ходе мониторинга соцсетей увидели, сейчас выясняем все обстоятельства", - сказали в пресс-службе МВД.