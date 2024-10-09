https://ria.ru/20241009/krasnojarsk-1977100341.html

В Красноярске проверят сообщения о запуске фейерверка из кабриолета

В Красноярске проверят сообщения о запуске фейерверка из кабриолета - РИА Новости, 09.10.2024

В Красноярске проверят сообщения о запуске фейерверка из кабриолета

Полиция выясняет обстоятельства запуска фейерверков с кабриолета, который ехал по мосту в Красноярске, один из залпов сработал в нескольких метрах от другого... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T10:02

2024-10-09T10:02

2024-10-09T10:02

происшествия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 9 окт – РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства запуска фейерверков с кабриолета, который ехал по мосту в Красноярске, один из залпов сработал в нескольких метрах от другого движущегося авто, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД. В среду в соцсетях появились сообщения о том, что пассажиры желтого кабриолета решили запустить фейерверк прямо на ходу на Николаевском мосту в Красноярске, один из залпов взорвался рядом с другим проезжающим автомобилем. "В полицию не обращались (по данному факту – ред.), в ходе мониторинга соцсетей увидели, сейчас выясняем все обстоятельства", - сказали в пресс-службе МВД.

https://ria.ru/20241009/strelba-1977091475.html

красноярск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярск