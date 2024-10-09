Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске проверят сообщения о запуске фейерверка из кабриолета - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/krasnojarsk-1977100341.html
В Красноярске проверят сообщения о запуске фейерверка из кабриолета
В Красноярске проверят сообщения о запуске фейерверка из кабриолета - РИА Новости, 09.10.2024
В Красноярске проверят сообщения о запуске фейерверка из кабриолета
Полиция выясняет обстоятельства запуска фейерверков с кабриолета, который ехал по мосту в Красноярске, один из залпов сработал в нескольких метрах от другого... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T10:02
2024-10-09T10:02
происшествия
красноярск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
КРАСНОЯРСК, 9 окт – РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства запуска фейерверков с кабриолета, который ехал по мосту в Красноярске, один из залпов сработал в нескольких метрах от другого движущегося авто, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД. В среду в соцсетях появились сообщения о том, что пассажиры желтого кабриолета решили запустить фейерверк прямо на ходу на Николаевском мосту в Красноярске, один из залпов взорвался рядом с другим проезжающим автомобилем. "В полицию не обращались (по данному факту – ред.), в ходе мониторинга соцсетей увидели, сейчас выясняем все обстоятельства", - сказали в пресс-службе МВД.
https://ria.ru/20241009/strelba-1977091475.html
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск
Происшествия, Красноярск
В Красноярске проверят сообщения о запуске фейерверка из кабриолета

Полиция выясняет обстоятельства запуска фейерверков из кабриолета в Красноярске

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 9 окт – РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства запуска фейерверков с кабриолета, который ехал по мосту в Красноярске, один из залпов сработал в нескольких метрах от другого движущегося авто, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
В среду в соцсетях появились сообщения о том, что пассажиры желтого кабриолета решили запустить фейерверк прямо на ходу на Николаевском мосту в Красноярске, один из залпов взорвался рядом с другим проезжающим автомобилем.
"В полицию не обращались (по данному факту – ред.), в ходе мониторинга соцсетей увидели, сейчас выясняем все обстоятельства", - сказали в пресс-службе МВД.
В Кемерове участники свадебного кортежа привлечены к ответственности за нарушение ПДД и стрельбу. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
В Кемерово задержали участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу
Вчера, 08:50
 
ПроисшествияКрасноярск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала