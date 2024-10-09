https://ria.ru/20241009/korrespondent-1977094619.html

Журналист Corriere della Sera незаконно побывал в Курской области

Журналист Corriere della Sera незаконно побывал в Курской области - РИА Новости, 09.10.2024

Журналист Corriere della Sera незаконно побывал в Курской области

Корреспондент итальянской газеты Corriere della Sera Лоренцо Кремонези незаконно побывал в Курской области, о чём сообщил в опубликованном изданием материале. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T09:15

2024-10-09T09:15

2024-10-09T09:27

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

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в мире

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Корреспондент итальянской газеты Corriere della Sera Лоренцо Кремонези незаконно побывал в Курской области, о чём сообщил в опубликованном изданием материале. Ранее в Курской области незаконно побывали корреспонденты немецкой медиакорпорации Deutsche Welle*, а также французской газеты Croix и латвийского телеканала Latvian Television, внесенных в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ. Материалы о незаконном пребывании на территории России публиковали американские издания Washington Post и Daily Beast, британские газеты Sun, Times, Independent, Telegraph и другие западные СМИ. В публикации Corriere della Sera утверждается, что Кремонези в сопровождении украинских военных пересек российскую границу и побывал в курской Судже. Согласно данным, указанным на сайте издания, Кремонези является специальным корреспондентом и работает в издании с 1989 года. ФСБ РФ в конце августа сообщила, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело против Симонe Траини и Стефании Баттистини - журналистов итальянской телекомпании Rai, также внесенной в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ. Статья УК РФ, по которой возбуждены соответствующие дела, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы Rai. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.

https://ria.ru/20241009/naemniki-1977085312.html

https://ria.ru/20241008/plennye-1976922313.html

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

россия

курская область

суджа

италия

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россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, в мире, италия