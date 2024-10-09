Рейтинг@Mail.ru
Журналист Corriere della Sera незаконно побывал в Курской области - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:15 09.10.2024 (обновлено: 09:27 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/korrespondent-1977094619.html
Журналист Corriere della Sera незаконно побывал в Курской области
Журналист Corriere della Sera незаконно побывал в Курской области - РИА Новости, 09.10.2024
Журналист Corriere della Sera незаконно побывал в Курской области
Корреспондент итальянской газеты Corriere della Sera Лоренцо Кремонези незаконно побывал в Курской области, о чём сообщил в опубликованном изданием материале. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T09:15
2024-10-09T09:27
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
вооруженные силы украины
в мире
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968274439_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1fc45b31df0fe1383b0a4a1eaacb1d18.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Корреспондент итальянской газеты Corriere della Sera Лоренцо Кремонези незаконно побывал в Курской области, о чём сообщил в опубликованном изданием материале. Ранее в Курской области незаконно побывали корреспонденты немецкой медиакорпорации Deutsche Welle*, а также французской газеты Croix и латвийского телеканала Latvian Television, внесенных в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ. Материалы о незаконном пребывании на территории России публиковали американские издания Washington Post и Daily Beast, британские газеты Sun, Times, Independent, Telegraph и другие западные СМИ. В публикации Corriere della Sera утверждается, что Кремонези в сопровождении украинских военных пересек российскую границу и побывал в курской Судже. Согласно данным, указанным на сайте издания, Кремонези является специальным корреспондентом и работает в издании с 1989 года. ФСБ РФ в конце августа сообщила, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело против Симонe Траини и Стефании Баттистини - журналистов итальянской телекомпании Rai, также внесенной в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ. Статья УК РФ, по которой возбуждены соответствующие дела, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы Rai. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
https://ria.ru/20241009/naemniki-1977085312.html
https://ria.ru/20241008/plennye-1976922313.html
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
россия
курская область
суджа
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968274439_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_17c89445534e3b6f60567bcb9403b6c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, в мире, италия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, В мире, Италия
Журналист Corriere della Sera незаконно побывал в Курской области

Корреспондент Corriere della Sera Кремонези незаконно побывал в Курской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Корреспондент итальянской газеты Corriere della Sera Лоренцо Кремонези незаконно побывал в Курской области, о чём сообщил в опубликованном изданием материале.
Ранее в Курской области незаконно побывали корреспонденты немецкой медиакорпорации Deutsche Welle*, а также французской газеты Croix и латвийского телеканала Latvian Television, внесенных в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ. Материалы о незаконном пребывании на территории России публиковали американские издания Washington Post и Daily Beast, британские газеты Sun, Times, Independent, Telegraph и другие западные СМИ.
Эвакуированная из Курской области: ВСУ пугали жителей жестокостью польских наемников - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ пугали людей наемниками
Вчера, 06:10
В публикации Corriere della Sera утверждается, что Кремонези в сопровождении украинских военных пересек российскую границу и побывал в курской Судже.
Согласно данным, указанным на сайте издания, Кремонези является специальным корреспондентом и работает в издании с 1989 года.
ФСБ РФ в конце августа сообщила, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело против Симонe Траини и Стефании Баттистини - журналистов итальянской телекомпании Rai, также внесенной в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ. Статья УК РФ, по которой возбуждены соответствующие дела, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы Rai.
Украинские военные, взятые в плен в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Взятые в плен в Курской области украинские разведчики отказались от обмена
8 октября, 11:34
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Наш человек в ВСУ: раскрыт тайный смысл атаки на Курскую область
4 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаВооруженные силы УкраиныВ миреИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала