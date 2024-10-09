https://ria.ru/20241009/kongo-1977079386.html

Конго готово сотрудничать с российскими компаниями в электроэнергетике

Конго готово сотрудничать с российскими компаниями в электроэнергетике - РИА Новости, 09.10.2024

Конго готово сотрудничать с российскими компаниями в электроэнергетике

Республика Конго готова сотрудничать с российскими компаниями в электроэнергетике, обладает большим потенциалом по газовой и гидрогенерации, ветряной и... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T02:48

2024-10-09T02:48

2024-10-09T02:48

в мире

россия

республика конго

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Республика Конго готова сотрудничать с российскими компаниями в электроэнергетике, обладает большим потенциалом по газовой и гидрогенерации, ветряной и солнечной энергетике, заявил в интервью РИА Новости министр углеводородов Бруно Жан-Ришар Итуа. "Мы всегда открыты к обсуждению сотрудничества с другими компаниями в электроэнергетике. У нас очень большой потенциал по газовой генерации, гидро-, солнечной и ветряной энергетике. Сейчас мы работаем над строительством дамб, по ним у нас сейчас в работе три основных проекта. По одной из дамб рассматриваем сотрудничество с российской компанией", - сказал он, отвечая на вопрос, обсуждает ли Конго с российскими компаниями совместные проекты в электроэнергетике. Министр напомнил, что в ходе официального визита президента Конго в Россию в июне было подписано соглашение о намерениях с "Росатомом" по сотрудничеству в области возобновляемой и атомной энергетики. Он отметил, что специалисты российской госкорпорации уже приезжали в республику.

https://ria.ru/20240916/kongo-1973056730.html

россия

республика конго

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в мире, россия, республика конго