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Конго готово сотрудничать с российскими компаниями в электроэнергетике - РИА Новости, 09.10.2024
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02:48 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/kongo-1977079386.html
Конго готово сотрудничать с российскими компаниями в электроэнергетике
Конго готово сотрудничать с российскими компаниями в электроэнергетике - РИА Новости, 09.10.2024
Конго готово сотрудничать с российскими компаниями в электроэнергетике
Республика Конго готова сотрудничать с российскими компаниями в электроэнергетике, обладает большим потенциалом по газовой и гидрогенерации, ветряной и... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T02:48
2024-10-09T02:48
в мире
россия
республика конго
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Республика Конго готова сотрудничать с российскими компаниями в электроэнергетике, обладает большим потенциалом по газовой и гидрогенерации, ветряной и солнечной энергетике, заявил в интервью РИА Новости министр углеводородов Бруно Жан-Ришар Итуа. "Мы всегда открыты к обсуждению сотрудничества с другими компаниями в электроэнергетике. У нас очень большой потенциал по газовой генерации, гидро-, солнечной и ветряной энергетике. Сейчас мы работаем над строительством дамб, по ним у нас сейчас в работе три основных проекта. По одной из дамб рассматриваем сотрудничество с российской компанией", - сказал он, отвечая на вопрос, обсуждает ли Конго с российскими компаниями совместные проекты в электроэнергетике. Министр напомнил, что в ходе официального визита президента Конго в Россию в июне было подписано соглашение о намерениях с "Росатомом" по сотрудничеству в области возобновляемой и атомной энергетики. Он отметил, что специалисты российской госкорпорации уже приезжали в республику.
https://ria.ru/20240916/kongo-1973056730.html
россия
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в мире, россия, республика конго
В мире, Россия, Республика Конго
Конго готово сотрудничать с российскими компаниями в электроэнергетике

Министр Итуа: Конго рассматривает сотрудничество с Россией по одной из дамб

© ФотоЦвета флага Республики Конго
Цвета флага Республики Конго - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Республика Конго готова сотрудничать с российскими компаниями в электроэнергетике, обладает большим потенциалом по газовой и гидрогенерации, ветряной и солнечной энергетике, заявил в интервью РИА Новости министр углеводородов Бруно Жан-Ришар Итуа.
"Мы всегда открыты к обсуждению сотрудничества с другими компаниями в электроэнергетике. У нас очень большой потенциал по газовой генерации, гидро-, солнечной и ветряной энергетике. Сейчас мы работаем над строительством дамб, по ним у нас сейчас в работе три основных проекта. По одной из дамб рассматриваем сотрудничество с российской компанией", - сказал он, отвечая на вопрос, обсуждает ли Конго с российскими компаниями совместные проекты в электроэнергетике.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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Министр напомнил, что в ходе официального визита президента Конго в Россию в июне было подписано соглашение о намерениях с "Росатомом" по сотрудничеству в области возобновляемой и атомной энергетики. Он отметил, что специалисты российской госкорпорации уже приезжали в республику.
 
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