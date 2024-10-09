https://ria.ru/20241009/kitay-1977125958.html

СМИ: чиновники в КНР обходят дома, спрашивая женщин о планах завести детей

СМИ: чиновники в КНР обходят дома, спрашивая женщин о планах завести детей - РИА Новости, 09.10.2024

СМИ: чиновники в КНР обходят дома, спрашивая женщин о планах завести детей

Китайские чиновники активно продвигают идею рождения детей среди китаянок и в рамках национальной кампании по повышению рождаемости совершают обходы домов,... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T10:56

2024-10-09T10:56

2024-10-09T11:33

в мире

китай

всекитайское собрание народных представителей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760856043_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_7a8e591515eff5f7642eec52dc18b18e.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Китайские чиновники активно продвигают идею рождения детей среди китаянок и в рамках национальной кампании по повышению рождаемости совершают обходы домов, спрашивая, планируют ли они иметь детей, сообщает газета New York Times. Общий коэффициент рождаемости в КНР, согласно данным ООН, на 2024 год составляет 1,01, что является одним из самых низких показателей в мире. "Столкнувшись с убылью населения, что представляет угрозу экономическому росту, китайское правительство реагирует проверенной временем тактикой... Чиновники не просто обходят дома, чтобы спросить женщин об их планах (иметь детей - ред.). Они сотрудничают с университетами, чтобы разработать курсы по позитивному взгляду на брак и рождение детей, - пишет издание. Кроме того, как пишет газета, чиновники стараются продвигать идею рождения детей на политических собраниях высокого уровня. Ранее старший научный сотрудник китайского аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан заявил РИА Новости, что сокращение населения Китая будет затяжным процессом, оно обусловлено прошлыми ошибками политики контроля рождаемости и нынешним нежеланием молодого поколения вступать в брак и заводить детей, при этом вслед за модернизацией промышленной структуры КНР поэтапное сокращение населения не окажет серьезного влияния на долгосрочное устойчивое экономическое развитие. Современный Китай сталкивается с серьезными демографическими проблемами, включая гендерный дисбаланс и старение населения. К ним привела внедренная в Китае в конце 1970-х годов политика "одна семья - один ребенок", в рамках которой семьям в городах было разрешено иметь только одного ребенка, а в деревнях – двух, если первый ребенок – девочка. В 2013 году власти пошли на ослабление ограничений, чтобы решить возникшие проблемы. Второго ребенка разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов – единственный ребенок в своей семье, а в 2016 году - всем парам. Летом 2021 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил принятие поправок к закону о народонаселении и плановой рождаемости, которые на законодательном уровне разрешили семьям заводить третьего ребенка и отменили все предусмотренные ранее штрафы и выплаты. Однако эти меры не вызвали бума рождаемости, наоборот, из года в год рожать стали все меньше и меньше. Так, в 2016 году родились 17,76 миллиона человек, в 2017 - 17,23 миллиона, в 2018 - 15,23 миллиона, в 2019 - 14,65 миллиона, в 2020 - 12 миллионов, в 2021 - 10,62 миллиона человек, а в 2022 - 9,56 миллиона. Министерство гражданской администрации КНР ранее сообщило, что в 2022 году в Китае зарегистрировали рекордно низкое число браков, отношения официально оформили только около 6,8 миллиона пар, что стало самым низким показателем в стране за 37 лет.

https://ria.ru/20240913/gosduma-1972521254.html

https://ria.ru/20240703/birthrate-1956906184.html

https://ria.ru/20240913/kitay-1972532289.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, всекитайское собрание народных представителей