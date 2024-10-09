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В Британии умерла писательница Лили Эберт, пережившая Холокост
В Британии умерла писательница Лили Эберт, пережившая Холокост - РИА Новости, 09.10.2024
В Британии умерла писательница Лили Эберт, пережившая Холокост
Писательница Лили Эберт, пережившая Холокост, умерла на 101-м году жизни в Великобритании, сообщает газета Daily Mail. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T22:31
2024-10-09T22:31
2024-10-09T22:31
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Писательница Лили Эберт, пережившая Холокост, умерла на 101-м году жизни в Великобритании, сообщает газета Daily Mail. "Выжившая в Освенциме Лили Эберт скончалась в возрасте 100 лет", - говорится в публикации. Как отмечает издание, Эберт стала одной из основательниц Центра выживших жертв холокоста в Великобритании. Также она выпустила книгу "Обещание Лили: как я выжила в Освенциме и нашла в себе силы жить дальше". Вместе с внуком она вела аккаунт в социальной сети TikTok, где у них 2 миллиона подписчиков.
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в мире, великобритания, освенцим
В мире, Великобритания, Освенцим
В Британии умерла писательница Лили Эберт, пережившая Холокост
Daily Mail: выжившая в Освенциме писательница Эберт умерла на 101-м году жизни