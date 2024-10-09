https://ria.ru/20241009/kholokost-1977302996.html

В Британии умерла писательница Лили Эберт, пережившая Холокост

В Британии умерла писательница Лили Эберт, пережившая Холокост - РИА Новости, 09.10.2024

В Британии умерла писательница Лили Эберт, пережившая Холокост

Писательница Лили Эберт, пережившая Холокост, умерла на 101-м году жизни в Великобритании, сообщает газета Daily Mail. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T22:31

2024-10-09T22:31

2024-10-09T22:31

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Писательница Лили Эберт, пережившая Холокост, умерла на 101-м году жизни в Великобритании, сообщает газета Daily Mail. "Выжившая в Освенциме Лили Эберт скончалась в возрасте 100 лет", - говорится в публикации. Как отмечает издание, Эберт стала одной из основательниц Центра выживших жертв холокоста в Великобритании. Также она выпустила книгу "Обещание Лили: как я выжила в Освенциме и нашла в себе силы жить дальше". Вместе с внуком она вела аккаунт в социальной сети TikTok, где у них 2 миллиона подписчиков.

великобритания

освенцим

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в мире, великобритания, освенцим