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"Хезболла" заявила о срыве попытки продвижения израильских военных - РИА Новости, 09.10.2024
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10:48 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/khezbolla-1977123589.html
"Хезболла" заявила о срыве попытки продвижения израильских военных
"Хезболла" заявила о срыве попытки продвижения израильских военных - РИА Новости, 09.10.2024
"Хезболла" заявила о срыве попытки продвижения израильских военных
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" сорвали попытку продвижения группы израильских военных в районе населённого пункта Ляббуне, нанеся по месту их... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T10:48
2024-10-09T10:48
в мире
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
армия обороны израиля (цахал)
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БЕЙРУТ, 9 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" сорвали попытку продвижения группы израильских военных в районе населённого пункта Ляббуне, нанеся по месту их передвижения удары из артиллерии, сообщает пресс-служба движения в среду. "Бойцы исламского сопротивления в среду утром в районе 4.55 (совпадает с мск) заметили попытку продвижения израильских вражеских сил в направлении Ляббуне. По живой силе врага был открыт огонь из ствольной и реактивной артиллерии", - говорится в заявлении. Согласно данным пресс-службы, ещё одну группу израильских военных атаковали ракетами в районе 9.00 утра к югу от Марун ар-Рас.
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в мире, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
"Хезболла" заявила о срыве попытки продвижения израильских военных

"Хезболла" заявила о срыве попытки продвижения израильских военных около Ляббуне

© AP Photo / Baz RatnerИзраильские военные на севере Израиля в районе границы с Ливаном
Израильские военные на севере Израиля в районе границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские военные на севере Израиля в районе границы с Ливаном
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БЕЙРУТ, 9 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" сорвали попытку продвижения группы израильских военных в районе населённого пункта Ляббуне, нанеся по месту их передвижения удары из артиллерии, сообщает пресс-служба движения в среду.
"Бойцы исламского сопротивления в среду утром в районе 4.55 (совпадает с мск) заметили попытку продвижения израильских вражеских сил в направлении Ляббуне. По живой силе врага был открыт огонь из ствольной и реактивной артиллерии", - говорится в заявлении.
Согласно данным пресс-службы, ещё одну группу израильских военных атаковали ракетами в районе 9.00 утра к югу от Марун ар-Рас.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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1 октября, 13:52
 
В миреХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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