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"Хезболла" заявила о срыве попытки продвижения израильских военных
"Хезболла" заявила о срыве попытки продвижения израильских военных - РИА Новости, 09.10.2024
"Хезболла" заявила о срыве попытки продвижения израильских военных
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" сорвали попытку продвижения группы израильских военных в районе населённого пункта Ляббуне, нанеся по месту их... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T10:48
2024-10-09T10:48
2024-10-09T10:48
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БЕЙРУТ, 9 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" сорвали попытку продвижения группы израильских военных в районе населённого пункта Ляббуне, нанеся по месту их передвижения удары из артиллерии, сообщает пресс-служба движения в среду. "Бойцы исламского сопротивления в среду утром в районе 4.55 (совпадает с мск) заметили попытку продвижения израильских вражеских сил в направлении Ляббуне. По живой силе врага был открыт огонь из ствольной и реактивной артиллерии", - говорится в заявлении. Согласно данным пресс-службы, ещё одну группу израильских военных атаковали ракетами в районе 9.00 утра к югу от Марун ар-Рас.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
"Хезболла" заявила о срыве попытки продвижения израильских военных
"Хезболла" заявила о срыве попытки продвижения израильских военных около Ляббуне