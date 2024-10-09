https://ria.ru/20241009/khezbolla-1977123589.html

"Хезболла" заявила о срыве попытки продвижения израильских военных

"Хезболла" заявила о срыве попытки продвижения израильских военных - РИА Новости, 09.10.2024

"Хезболла" заявила о срыве попытки продвижения израильских военных

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" сорвали попытку продвижения группы израильских военных в районе населённого пункта Ляббуне, нанеся по месту их... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T10:48

2024-10-09T10:48

2024-10-09T10:48

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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армия обороны израиля (цахал)

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БЕЙРУТ, 9 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" сорвали попытку продвижения группы израильских военных в районе населённого пункта Ляббуне, нанеся по месту их передвижения удары из артиллерии, сообщает пресс-служба движения в среду. "Бойцы исламского сопротивления в среду утром в районе 4.55 (совпадает с мск) заметили попытку продвижения израильских вражеских сил в направлении Ляббуне. По живой силе врага был открыт огонь из ствольной и реактивной артиллерии", - говорится в заявлении. Согласно данным пресс-службы, ещё одну группу израильских военных атаковали ракетами в районе 9.00 утра к югу от Марун ар-Рас.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, армия обороны израиля (цахал)