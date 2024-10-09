В ГД назвали оскорбления Харрис в адрес глав ядерных стран глупым ходом
Слуцкий назвал оскорбления Харрис в адрес глав ядерных стран слабым ходом
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Оскорблять глав ядерных стран в предвыборной риторике является глупым и слабым ходом, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявления вице-президента США и кандидата от демократов на пост лидера государства Камалы Харрис в адрес президента РФ Владимира Путина.
Ранее Харрис обрушилась с критикой на своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа из-за данных, которые приводятся в книге журналиста Боба Вудворда "Война", при этом она опустилась до оскорблений в адрес российского президента. Критикуя Трампа за то, что он якобы контактировал с Путиным, Харрис назвала президента РФ "диктатором-убийцей".
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"Спекулировать на непроверенных данных, которые опровергли потом обе стороны, и опускаться в предвыборной риторике до оскорблений глав ядерных держав – откровенно слабый, если не сказать глупый ход в силу абсолютной неприемлемости подобных заявлений", - сказал он РИА Новости.
По мнению депутата, Харрис готова обеспечить полную преемственность в ведении политики "когнитивных расстройств".
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"Кандидат в президенты США от демократов повторяет все базарные перлы не очень здорового Байдена. Последнему в ответ на похожие некорректные высказывания президент России Владимир Путин пожелал когда-то здоровья. Харрис остается пожелать того же, а также набраться, наконец, компетенции и ума. Пока же книга с ее "достижениями" все так же остается с пустыми страницами. Все выводы предстоит делать, конечно, американским избирателям", - добавил парламентарий.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что оскорбительный лексикон в адрес президента России Владимира Путина со стороны властей США стал неотъемлемой частью американской политической культуры, это вызывает сожаление.
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