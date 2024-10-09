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В ГД назвали оскорбления Харрис в адрес глав ядерных стран глупым ходом - РИА Новости, 09.10.2024
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17:19 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/kharris-1977255800.html
В ГД назвали оскорбления Харрис в адрес глав ядерных стран глупым ходом
В ГД назвали оскорбления Харрис в адрес глав ядерных стран глупым ходом - РИА Новости, 09.10.2024
В ГД назвали оскорбления Харрис в адрес глав ядерных стран глупым ходом
Оскорблять глав ядерных стран в предвыборной риторике является глупым и слабым ходом, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий,... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T17:19
2024-10-09T17:19
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Оскорблять глав ядерных стран в предвыборной риторике является глупым и слабым ходом, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявления вице-президента США и кандидата от демократов на пост лидера государства Камалы Харрис в адрес президента РФ Владимира Путина. Ранее Харрис обрушилась с критикой на своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа из-за данных, которые приводятся в книге журналиста Боба Вудворда "Война", при этом она опустилась до оскорблений в адрес российского президента. Критикуя Трампа за то, что он якобы контактировал с Путиным, Харрис назвала президента РФ "диктатором-убийцей". "Спекулировать на непроверенных данных, которые опровергли потом обе стороны, и опускаться в предвыборной риторике до оскорблений глав ядерных держав – откровенно слабый, если не сказать глупый ход в силу абсолютной неприемлемости подобных заявлений", - сказал он РИА Новости. По мнению депутата, Харрис готова обеспечить полную преемственность в ведении политики "когнитивных расстройств". "Кандидат в президенты США от демократов повторяет все базарные перлы не очень здорового Байдена. Последнему в ответ на похожие некорректные высказывания президент России Владимир Путин пожелал когда-то здоровья. Харрис остается пожелать того же, а также набраться, наконец, компетенции и ума. Пока же книга с ее "достижениями" все так же остается с пустыми страницами. Все выводы предстоит делать, конечно, американским избирателям", - добавил парламентарий. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что оскорбительный лексикон в адрес президента России Владимира Путина со стороны властей США стал неотъемлемой частью американской политической культуры, это вызывает сожаление.
https://ria.ru/20240907/kharris-1971153432.html
https://ria.ru/20240911/kharris-1971983255.html
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в мире, сша, россия, камала харрис, владимир путин, дональд трамп
В мире, США, Россия, Камала Харрис, Владимир Путин, Дональд Трамп
В ГД назвали оскорбления Харрис в адрес глав ядерных стран глупым ходом

Слуцкий назвал оскорбления Харрис в адрес глав ядерных стран слабым ходом

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Оскорблять глав ядерных стран в предвыборной риторике является глупым и слабым ходом, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявления вице-президента США и кандидата от демократов на пост лидера государства Камалы Харрис в адрес президента РФ Владимира Путина.
Ранее Харрис обрушилась с критикой на своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа из-за данных, которые приводятся в книге журналиста Боба Вудворда "Война", при этом она опустилась до оскорблений в адрес российского президента. Критикуя Трампа за то, что он якобы контактировал с Путиным, Харрис назвала президента РФ "диктатором-убийцей".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
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"Спекулировать на непроверенных данных, которые опровергли потом обе стороны, и опускаться в предвыборной риторике до оскорблений глав ядерных держав – откровенно слабый, если не сказать глупый ход в силу абсолютной неприемлемости подобных заявлений", - сказал он РИА Новости.
По мнению депутата, Харрис готова обеспечить полную преемственность в ведении политики "когнитивных расстройств".
«
"Кандидат в президенты США от демократов повторяет все базарные перлы не очень здорового Байдена. Последнему в ответ на похожие некорректные высказывания президент России Владимир Путин пожелал когда-то здоровья. Харрис остается пожелать того же, а также набраться, наконец, компетенции и ума. Пока же книга с ее "достижениями" все так же остается с пустыми страницами. Все выводы предстоит делать, конечно, американским избирателям", - добавил парламентарий.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что оскорбительный лексикон в адрес президента России Владимира Путина со стороны властей США стал неотъемлемой частью американской политической культуры, это вызывает сожаление.
Кандидат в президенты США Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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В миреСШАРоссияКамала ХаррисВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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