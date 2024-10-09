https://ria.ru/20241009/kharris-1977255800.html

В ГД назвали оскорбления Харрис в адрес глав ядерных стран глупым ходом

В ГД назвали оскорбления Харрис в адрес глав ядерных стран глупым ходом - РИА Новости, 09.10.2024

В ГД назвали оскорбления Харрис в адрес глав ядерных стран глупым ходом

Оскорблять глав ядерных стран в предвыборной риторике является глупым и слабым ходом, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий,... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T17:19

2024-10-09T17:19

2024-10-09T17:19

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Оскорблять глав ядерных стран в предвыборной риторике является глупым и слабым ходом, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявления вице-президента США и кандидата от демократов на пост лидера государства Камалы Харрис в адрес президента РФ Владимира Путина. Ранее Харрис обрушилась с критикой на своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа из-за данных, которые приводятся в книге журналиста Боба Вудворда "Война", при этом она опустилась до оскорблений в адрес российского президента. Критикуя Трампа за то, что он якобы контактировал с Путиным, Харрис назвала президента РФ "диктатором-убийцей". "Спекулировать на непроверенных данных, которые опровергли потом обе стороны, и опускаться в предвыборной риторике до оскорблений глав ядерных держав – откровенно слабый, если не сказать глупый ход в силу абсолютной неприемлемости подобных заявлений", - сказал он РИА Новости. По мнению депутата, Харрис готова обеспечить полную преемственность в ведении политики "когнитивных расстройств". "Кандидат в президенты США от демократов повторяет все базарные перлы не очень здорового Байдена. Последнему в ответ на похожие некорректные высказывания президент России Владимир Путин пожелал когда-то здоровья. Харрис остается пожелать того же, а также набраться, наконец, компетенции и ума. Пока же книга с ее "достижениями" все так же остается с пустыми страницами. Все выводы предстоит делать, конечно, американским избирателям", - добавил парламентарий. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что оскорбительный лексикон в адрес президента России Владимира Путина со стороны властей США стал неотъемлемой частью американской политической культуры, это вызывает сожаление.

https://ria.ru/20240907/kharris-1971153432.html

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в мире, сша, россия, камала харрис, владимир путин, дональд трамп