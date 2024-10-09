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Харрис третий день подряд опережает Трампа по поддержке, показал опрос - РИА Новости, 09.10.2024
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17:16 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/kharris-1977255569.html
Харрис третий день подряд опережает Трампа по поддержке, показал опрос
Харрис третий день подряд опережает Трампа по поддержке, показал опрос - РИА Новости, 09.10.2024
Харрис третий день подряд опережает Трампа по поддержке, показал опрос
Вице-президент США, кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис третий день подряд сохраняет отрыв по уровню поддержки населения... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T17:16
2024-10-09T17:16
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Вице-президент США, кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис третий день подряд сохраняет отрыв по уровню поддержки населения от своего соперника, кандидата от Республиканской партии, бывшего американского лидера Дональда Трампа на 3 процентных пункта, согласно данным агрегатора соцопросов газеты New York Times. Как следует из ежедневно публикуемых данных, которые включают результаты опросов американских избирателей, уровень поддержки Харрис по состоянию на среду составляет 49%, а Трампа - 46%. Эти значения остаются неизменными с понедельника. Ранее на протяжении нескольких дней кандидат от демократов опережала соперника на 2 процентных пункта. Агрегатор также показывает, что Трамп удерживает лидерство в трех из семи колеблющихся штатов, от голосования в которых зависит исход предстоящих выборов. Республиканец опережает соперницу в Северной Каролине, Джорджии и Аризоне. Харрис, в свою очередь, лидирует в Пенсильвании, Неваде, Мичигане и Висконсине. Разница между соперниками минимальна и составляет 1-2 процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20241003/opros-1976250598.html
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в мире, сша, северная каролина, джорджия, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Северная Каролина, Джорджия, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Харрис третий день подряд опережает Трампа по поддержке, показал опрос

NYT: Харрис третий день подряд опережает Трампа по уровню поддержки населения

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Вице-президент США, кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис третий день подряд сохраняет отрыв по уровню поддержки населения от своего соперника, кандидата от Республиканской партии, бывшего американского лидера Дональда Трампа на 3 процентных пункта, согласно данным агрегатора соцопросов газеты New York Times.
Как следует из ежедневно публикуемых данных, которые включают результаты опросов американских избирателей, уровень поддержки Харрис по состоянию на среду составляет 49%, а Трампа - 46%. Эти значения остаются неизменными с понедельника.
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Ранее на протяжении нескольких дней кандидат от демократов опережала соперника на 2 процентных пункта.
Агрегатор также показывает, что Трамп удерживает лидерство в трех из семи колеблющихся штатов, от голосования в которых зависит исход предстоящих выборов. Республиканец опережает соперницу в Северной Каролине, Джорджии и Аризоне. Харрис, в свою очередь, лидирует в Пенсильвании, Неваде, Мичигане и Висконсине. Разница между соперниками минимальна и составляет 1-2 процентных пункта.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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