https://ria.ru/20241009/kharkov-1977297806.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в районе Харькова

Украинские СМИ сообщили о взрыве в районе Харькова - РИА Новости, 09.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в районе Харькова

Взрыв раздался в среду в районе Харькова на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное Харьков". РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T21:32

2024-10-09T21:32

2024-10-09T21:32

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Взрыв раздался в среду в районе Харькова на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное Харьков". "В Харькове раздался взрыв, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 21:21 мск воздушная тревога звучит в Харьковской и Сумской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

харьков

россия

сумская область

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вооруженные силы украины, дмитрий песков, харьков, россия, сумская область, в мире