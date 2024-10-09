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В ХАМАС хотят возродить теракты со смертниками, сообщила WSJ - РИА Новости, 09.10.2024
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18:07 09.10.2024 (обновлено: 18:16 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/khamas-1977265837.html
В ХАМАС хотят возродить теракты со смертниками, сообщила WSJ
В ХАМАС хотят возродить теракты со смертниками, сообщила WSJ - РИА Новости, 09.10.2024
В ХАМАС хотят возродить теракты со смертниками, сообщила WSJ
Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в разведке неназванной арабской страны утверждает, что лидер палестинского движения ХАМАС Яхья... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T18:07
2024-10-09T18:16
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
яхья синвар
хамас
оон
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в разведке неназванной арабской страны утверждает, что лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар отдал приказ возродить практику терактов с участием смертников. "После того как Яхья Синвар, ответственный за атаку на Израиль 7 октября, взял ХАМАС под свой полный контроль... он отправил высокопоставленным бойцам указание - пришло время возродить теракты со смертниками", - пишет издание со ссылкой на сотрудников разведки. Как утверждается в статье, среди тех, кто получил это указание, был глава ХАМАС на Западном берегу Захер Джаббарин, которого называют сборщиком средств для движения. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
https://ria.ru/20241005/izrail-1976494295.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, яхья синвар, хамас, оон
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, Яхья Синвар, ХАМАС, ООН
В ХАМАС хотят возродить теракты со смертниками, сообщила WSJ

WSJ: глава ХАМАС Синвар отдал приказ возродить теракты со смертниками

© AP Photo / Adel HanaЯхья Синвар
Яхья Синвар - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Adel Hana
Яхья Синвар. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в разведке неназванной арабской страны утверждает, что лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар отдал приказ возродить практику терактов с участием смертников.
"После того как Яхья Синвар, ответственный за атаку на Израиль 7 октября, взял ХАМАС под свой полный контроль... он отправил высокопоставленным бойцам указание - пришло время возродить теракты со смертниками", - пишет издание со ссылкой на сотрудников разведки.
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Как утверждается в статье, среди тех, кто получил это указание, был глава ХАМАС на Западном берегу Захер Джаббарин, которого называют сборщиком средств для движения.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
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В миреИзраильРафах (провинция)РоссияЯхья СинварХАМАСООН
 
 
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