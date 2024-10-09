https://ria.ru/20241009/khamas-1977265837.html

В ХАМАС хотят возродить теракты со смертниками, сообщила WSJ

В ХАМАС хотят возродить теракты со смертниками, сообщила WSJ - РИА Новости, 09.10.2024

В ХАМАС хотят возродить теракты со смертниками, сообщила WSJ

Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в разведке неназванной арабской страны утверждает, что лидер палестинского движения ХАМАС Яхья... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T18:07

2024-10-09T18:07

2024-10-09T18:16

в мире

израиль

рафах (провинция)

россия

яхья синвар

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921665082_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_352fdbc1e5dc2eea0548cf2e2b80d3e1.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в разведке неназванной арабской страны утверждает, что лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар отдал приказ возродить практику терактов с участием смертников. "После того как Яхья Синвар, ответственный за атаку на Израиль 7 октября, взял ХАМАС под свой полный контроль... он отправил высокопоставленным бойцам указание - пришло время возродить теракты со смертниками", - пишет издание со ссылкой на сотрудников разведки. Как утверждается в статье, среди тех, кто получил это указание, был глава ХАМАС на Западном берегу Захер Джаббарин, которого называют сборщиком средств для движения. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме

https://ria.ru/20241005/izrail-1976494295.html

https://ria.ru/20241007/hamas-1976832775.html

израиль

рафах (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, яхья синвар, хамас, оон