В ХАМАС хотят возродить теракты со смертниками, сообщила WSJ
WSJ: глава ХАМАС Синвар отдал приказ возродить теракты со смертниками
© AP Photo / Adel HanaЯхья Синвар
© AP Photo / Adel Hana
Яхья Синвар. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в разведке неназванной арабской страны утверждает, что лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар отдал приказ возродить практику терактов с участием смертников.
"После того как Яхья Синвар, ответственный за атаку на Израиль 7 октября, взял ХАМАС под свой полный контроль... он отправил высокопоставленным бойцам указание - пришло время возродить теракты со смертниками", - пишет издание со ссылкой на сотрудников разведки.
Как утверждается в статье, среди тех, кто получил это указание, был глава ХАМАС на Западном берегу Захер Джаббарин, которого называют сборщиком средств для движения.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
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