https://ria.ru/20241009/kazan-1977260149.html
В Казани мужчина сбежал из зала суда во время оглашения приговора
В Казани мужчина сбежал из зала суда во время оглашения приговора - РИА Новости, 09.10.2024
В Казани мужчина сбежал из зала суда во время оглашения приговора
Мужчина, приговоренный Московским районным судом Казани к 8 месяцам лишения свободы, сбежал из зала суда во время оглашения приговора, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T17:33
2024-10-09T17:33
2024-10-09T17:33
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КАЗАНЬ, 9 окт - РИА Новости. Мужчина, приговоренный Московским районным судом Казани к 8 месяцам лишения свободы, сбежал из зала суда во время оглашения приговора, сообщили РИА Новости в главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Татарстану. "В 09.00 часов подсудимый, находясь под подпиской о невыезде, самостоятельно прибыл в здание суда на судебное заседание… Примерно в 10.40 от председательствующего в судебном заседании судьи на пост №1 поступил телефонный звонок, в ходе которого было установлено, что подсудимому было назначено наказание в виде лишения свободы. Вместе с тем к моменту поступления информации он уже покинул здание суда", - сказал собеседник агентства. По информации собеседника агентства, сбежавший из суда мужчина был осужден по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и приговорен к 8 месяцам лишения свободы. При этом представитель ГУФССП по Татарстану отметил, что заявки на привлечение судебных приставов к обеспечению безопасности судебного заседания от судьи не поступало. Также судебным приставам, обеспечивающим безопасность Московского райсуда Казани, не предоставлялось какой-либо информации о возможной мере избрания наказания в виде лишения свободы. В настоящее время полиция разыскивает сбежавшего осужденного.
https://rsport.ria.ru/20241004/zaderzhanie-1976414712.html
https://ria.ru/20240928/retsidivist-1975203533.html
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происшествия, казань, россия
Происшествия, Казань, Россия
В Казани мужчина сбежал из зала суда во время оглашения приговора
В Казани приговоренный к восьми месяцам лишения свободы сбежал из зала суда
КАЗАНЬ, 9 окт - РИА Новости. Мужчина, приговоренный Московским районным судом Казани к 8 месяцам лишения свободы, сбежал из зала суда во время оглашения приговора, сообщили РИА Новости в главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Татарстану.
"В 09.00 часов подсудимый, находясь под подпиской о невыезде, самостоятельно прибыл в здание суда на судебное заседание… Примерно в 10.40 от председательствующего в судебном заседании судьи на пост №1 поступил телефонный звонок, в ходе которого было установлено, что подсудимому было назначено наказание в виде лишения свободы. Вместе с тем к моменту поступления информации он уже покинул здание суда", - сказал собеседник агентства.
По информации собеседника агентства, сбежавший из суда мужчина был осужден по статье 228 УК РФ
(незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и приговорен к 8 месяцам лишения свободы.
При этом представитель ГУФССП по Татарстану отметил, что заявки на привлечение судебных приставов к обеспечению безопасности судебного заседания от судьи не поступало. Также судебным приставам, обеспечивающим безопасность Московского райсуда Казани, не предоставлялось какой-либо информации о возможной мере избрания наказания в виде лишения свободы.
В настоящее время полиция разыскивает сбежавшего осужденного.